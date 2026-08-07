استطلاع i24NEWS: هل يتجاوز حزب أردان الحسم ؟ وكم حصلت الأحزاب العربية

الطقس في الخارج يزداد حرارة ومعه أيضًا الانتخابات للكنيست الـ26. على جدول الأعمال هذا الأسبوع: تحالفات سياسية، أحزاب جديدة، قرارات هامة للجنة الانتخابات، وإطلاق حملات انتخابية. استطلاع المقاعد الذي أجرته i24NEWS العبرية فحص تأثير الأحداث الأخيرة على خريطة المقاعد. بينيت يتراجع ويفقد مقعدين، والحزب الجديد لأردان وإدلشتين الذي أعلن عنه الخميس – لا يتجاوز نسبة الحسم.

لو أُجريت الانتخابات اليوم، هذه كانت خريطة المقاعد: الليكود ينخفض بمقعد واحد إلى 28 مقاعد. "ييشر" برئاسة ايزنكوت يرتفع بمقعدين إلى 23. "الديموقراطيون" يبقى مستقراً على 10 مقاعد. يهدوت هتوراة تقوى بمقعد واحد وتحصل على 9 مقاعد. إسرائيل بيتنا تبقى مستقرة مع 9 مقاعد. عوتسما يهوديت تبقى مع 8 مقاعد. شاس تنخفض بمقعد واحد وتبلغ 8 مقاعد، القائمة المشتركة (العربية للتغيير-الجبهة) ترتفع بمقعد واحد وتحصل على 8.

معًا تسجل انخفاضًا حادًا بمقعدين، وتحصل على 7. الصهيونية الدينية تبقى مستقرة وتحافظ على 5 مقاعد. كذلك حزب القائمة العربية الموحدة تحصل على نفس عدد المقاعد، وتحافظ على 5.

لا يتجاوز نسبة الحسم: حزب "بيت صهيوني" لهندل وتروبر، الحزب الجديد لأردان وإدلشتاين الذي اعلن عنه الخميس، حزب "الهوية" لفايجلين، "كاحول لافان" لغانتس، الحزب الاقتصادي ليارون زليخه وحزب "نوعام لإسرائيل" لأفي معوز.

من حيث صورة الكتل في الاستطلاع، الائتلاف يقف عند 58 مقعداً - غير كافٍ لتشكيل أغلبية، والمعارضة تقف عند 49 مقعداً، والأحزاب العربية مع 13 مقعداً.

تم جمع العينة وإعدادها بواسطة شركة دايركت بولس بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 6 أغسطس 2026، من خلال نظام رقمي مدمج مع لجنة، بين 535 عينة من البالغين (18+) الذين يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.2% باحتمال 95%.