صداع جديد لنتنياهو وسموتريتش.. ترشح فينتر يهدد بتفتيت أصوات اليمين

أسبوعان على إغلاق القوائم، وفي محيط نتنياهو قلقون من احتمال انقسام في معسكر اليمين، حيث تتركز المخاوف حول حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش - الذي قد يتلقى الضرر الأكبر من ترشّح العميد عوفر فينتر.

قبل عدة أشهر طُرحت فكرة الربط الفني بين سموتريتش ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير - لكن بن غفير عارض ذلك في حينه. التقديرات تشير إلى أن الحسم في الموضوع سيؤجل حتى اللحظة الأخيرة، مع اقتراب الأسبوع القادم.

بالمقابل، في الكتلة الثالثة ينتظرون بيانات الأيام القادمة، من أجل تقدير "تأثير فينتر" على خريطة المقاعد البرلمانية، وحسم ما إذا وكيفية التحرك نحو الائتلافات.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء: "من لا يتجاوز نسبة الحسم، يحرق الأصوات. نحن سنجلب على أنفسنا كارثة جديدة. ولهذا الغرض، لدي رسالة واحدة فقط - إما أن تنسحبوا أو أن تتحدوا مع الأحزاب القائمة. أقول هذا للجميع، من يريد ضمان مستقبل شعب إسرائيل يجب أن يفهم: إذا سرنا معًا، إذا توحدتم، إذا فعلنا ذلك معًا - سننتصر".