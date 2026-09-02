انقسام خطير داخل شاس.. لماذا هدد نجل مؤسس الحزب بمقاطعة الانتخابات؟

قبل حوالي أسبوعين انتهى خلاف عميق في حزب شاس بين الحاخام يتسحاق يوسف، الشخصية الأكثر تأثيرًا في القيادة الروحية للحزب، وبين الرئيس آرييه درعي من المستوى السياسي. إلا أنه اليوم تم الكشف أن وراء المصالحة كان هناك خوف في شاس من أن الحاخام يوسف قد يصدر فتوى بعدم التصويت للحزب في الانتخابات القادمة.

الانقسام بين الشخصيتين الرئيسيتين وصل إلى نهايته عندما صعد درعي إلى منزل الحاخام يتسحاق يوسف وسلم له رسالة من أقدم أعضاء مجلس حكماء التوراة، الحاخام موشيه مايا، والتي بحسب درعي طلب فيها الحاخام مايا من الحاخام يوسف أن يواصل طريق والده، الحاخام عوفاديا يوسف، وأن يقود حزب شاس.

في منزل الحاخام سارعوا بعد الاجتماع إلى نشر بيان وتوثيقات أعلنوا فيها أن الحاخام يوسف عُين زعيمًا لحركة شاس، إلا أن تسجيلات وصلت إلى i24NEWS كشفت عن الانقسام العميق في الحزب وما يقف وراء الرسالة التي تم تحريفها.

في الأيام الأخيرة تطرق إلى الموضوع الحاخام موشيه مايا، الذي بحسب درعي كتب الرسالة التي أدت إلى تعيين الحاخام يوسف كقائد للحزب، وذلك في حديث مع تلاميذه. الحاخام كشف القصة الحقيقية وراء الكواليس. الحاخام يكشف ما أنكروه في بيت الحاخام يوسف وفي شاس، وهو أنه وراء "المصالحة" كان هناك خشية في شاس من أن يأمر الحاخام يوسف بعدم التصويت للحزب في الانتخابات القادمة، حدث يُعتبر بالنسبة للحزب دراما حقيقية - ابن مؤسس شاس الحاخام عوفاديا يوسف ومن تم تعيينه كمواصِلٍ لطريقه يأمر بعدم التصويت للحزب.

في التسجيل يُسمع الحاخام يقول: "شاس لم تقرر التتويج. هو (الحاخام يوسف - أ.ك.) يعلم منذ زمن أنه لا توجد رئاسة. أتباعه هم من قاموا بالتتويج، فعلوا هذا لكي لا يقول للناس ألا يصوتوا لشاس. هذه هي كل القصة."

اختتم الحاخام حديثه مع تلاميذه: "نحن في مشكلة"، وكشف أنه بخلاف أقوال درعي - لم يكتب الرسالة. "تلاميذ الحاخام كتبوا الرسالة. أنا حذفت بعض الأمور، وهم نشروا وكأن ذلك موجود أيضًا. حذفت ما يُفهم منه أنه استلم الرئاسة - حذفت جملتين."

في نفس المساء شارك الحاخام يوسف في مؤتمر انتخابي أول لشاس وقال جملة حاسمة بالنسبة لدرعي وشاس, الذين يصطدمون بصعوبات في جمهور الناخبين. أعلن الحاخام يوسف: "حتى لو كانت هناك شكاوى – شاس هو بيت، والبيت لا يُترك." بالنسبة لشاس، تكفي هذه الجملة التي جاءت من الحاخام الذي وجه انتقادات خلال الدورة على طبيعة قانون التجنيد وكذلك على درعي نفسه، في محاولة لإعادة الجمهور المخيب إلى حضن الحزب.