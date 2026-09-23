قبل الانتخابات.. نتنياهو يدفع نحو زيارة وزراء الكابينت إلى قطاع غزة
خلال نقاش أمني، اقترح رئيس الحكومة تنظيم جولة للوزراء في قطاع غزة • توجه إلى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وقال له: "أنت تستطيع تنظيم ذلك" •
عمئيل يرحي مراسل شؤون الكنيست في القناة العبرية
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يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدمًا بزيارة وزراء الكابينت السياسي-الأمني إلى قطاع غزة - قبيل الانتخابات بقليل.
خلال مناقشة أمنية، اقترح نتنياهو تنظيم جولة للوزراء في قطاع غزة بهدف أن يطلعوا عن قرب على جاهزية الجيش الإسرائيلي وعلى المواقع العسكرية على طول الخط الأصفر. توجه نتنياهو إلى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقال له: "هل يمكنك تنظيم ذلك". ويأتي هذا الاقتراح في ظل حقيقة أن جميع طلبات الوزراء حتى الآن لزيارة القطاع قد رُفضت.
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