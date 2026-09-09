استطلاع i24NEWS :النتائج بعد إغلاق القوائم الانتخابية

بعد إغلاق القوائم بيوم واحد، قدم حزب الليكود تحفظات جديدة، وتم تسجيل تحالفات قوى في اللحظة الأخيرة، وقناة i24NEWS، من خلال معهد الاستطلاعات دايركت بولس برئاسة تسوريئيل شارون، أجرت اليوم (الأربعاء) استطلاعاً للمقاعد.

حزب الليكود يحافظ على قوته كأكبر حزب، ويبقى ثابتًا مع 27 مقعدًا، كما في استطلاع i24NEWS الأخير في 2 سبتمبر. حزب ييشَر! بزعامة أيزنكوت يخسر مقعدًا واحدًا ويحصل على 22 مقعدًا. حزب بيحاد بزعامة بينيت يقوى بمقعد واحد ويحصل على 10 مقاعد.

حزب الديمقراطيين يحصل على 9 مقاعد، وهي نتيجة مماثلة للاستطلاع في الأسبوع الماضي، وكذلك حزب يهدوت هتوراة الذي يبقى ثابتًا مع 8 مقاعد. حزب عوتسما يهوديت بزعامة بن غفير يقوى بمقعد واحد ويحصل على 8 مقاعد.

إسرائيل بيتنا، شاس والقائمة المشتركة يحتفظون بقوتهم، حيث تحصل كل واحدة من هذه الأحزاب على 7 مقاعد. حزب الصهيونية الدينية وهوية الذين يترشحون معًا يحتفظون بـ6 مقاعد، القائمة العربية الموحدة تبقى مع 5 مقاعد، وحزب شعبك إسرائيل بقيادة فينتر يغلق القائمة مع 4 مقاعد، أي انخفاض بمقعد واحد.

الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم بعد إغلاق القوائم هي "الاحتياطيون" و"الاقتصادية" اللتان تحصلان على 1.4%، و"أزرق أبيض" التي تحصل على 1.1% فقط. أما القوائم التي تحصل على أقل من واحد بالمئة: الجمهور الحريدي، اللون الأسود، نوعام لإسرائيل، أخي، الجمهور، وإسرائيل أولا - علي ياروك.

خريطة الكتل تبقى كما هي بالنسبة للاستطلاع الأسبوع الماضي، مع تعادل بين الكتل. الائتلاف يحصل على 60 مقعداً، والمعارضة تقف عند 48 مقعداً، والأحزاب العربية تقف عند 12 مقعداً.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 9 سبتمبر 2026، من خلال نظام رقمي مع دمج بانيل، بين 1,054 مشاركًا بالغًا (18+) يُمثلون عينة تمثيلية لسكان إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي ±3.0% بنسبة احتمال 95%.