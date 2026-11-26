أعلن حزبا «يشار!» و«الديمقراطيون» اليوم (الخميس) توقيع اتفاق ائتلافي، يحصل بموجبه حزب يائير غولان على أربع حقائب وزارية، ورئاسة لجنة الدستور وعدد من المناصب الأخرى. ومن المتوقع أن يتولى غولان نفسه منصب وزير الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، إلى جانب حقائب العمل والرفاه والاتصالات والثقافة والرياضة، التي تشمل إدارة جديدة للديمقراطية.

وأُفيد أيضًا بأن وزارة المساواة الاجتماعية ستكون تحت مسؤولية وزراء حزب الديمقراطيين، وأن الحزب سيتولى رئاسة لجنة الدستور، بالإضافة إلى مناصب برلمانية أخرى. كما سيشغل ممثل عن الديمقراطيين عضوية لجنة تعيين القضاة، وسيتولى ممثل آخر منصب الوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست.

يبدو أن نعمة لازيمي ستتولى وزارة العمل والرفاه، وجلعاد كاريڤ وزارة الثقافة والرياضة، وإفرات رايتن وزارة الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع على الأرجح أن يتولى يائير فينك رئاسة لجنة الدستور.

تطرّق غولان إلى الاتفاق، وكتب على حسابه في منصة إكس: «وعدنا الجمهور باستبدال نتنياهو وحماية الديمقراطية. وهذا ما سنفعله. أدعو جميع الأطراف إلى الاجتماع في أقرب وقت للتوصل إلى اتفاقات وتوقيعها، وتشكيل حكومة وقيادة إسرائيل إلى طريق جديد. هذه مهمة حياتنا».

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هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التعيين المرتقب ليائير غولان، وكتب على حسابه في منصة إكس: «الإرهابيون يفرحون، واليهود يبكون. يائير غولان، بصفته وزيرًا للأمن القومي، سيحلّ الحرس الوطني كما وعد، ويعيد المخيمات الصيفية إلى السجون، ويوقف هدم المنازل، ويسترد مئات آلاف الأسلحة التي وزّعناها على المواطنين، ويحلّ فرق التأهب. آيزنكوت يشكّل حكومة يسارية على المنشّطات، وسنفعل كل ما بوسعنا لمحاربة هذه الحكومة السيئة إن تشكّلت».

كما يُذكر، أفاد مصدر في معسكر التغيير اليوم لقناة i24NEWS بأن المعسكر يسعى إلى أداء الحكومة اليمين الدستورية بحلول نهاية الأسبوع المقبل، على أن يكون يوم الأربعاء آخر موعد ممكن لذلك، وأضاف: «ونحن مصممون على القيام بذلك».

وأضاف المصدر أنه بخلاف الإمكانية التي يتيحها القانون للانتظار أسبوعًا من لحظة إبلاغ رئيس الدولة «لقد تمكنت» من تشكيل حكومة وحتى أدائها اليمين الدستورية، فإن الكتلة لا تعتزم انتظار هذه المدة، ويمكن إتمام أداء اليمين خلال 24 ساعة فقط.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مراسلنا في الكنيست، عميئيل يارحي، أنه بعدما وعد رئيس حزب «الديمقراطيين» غولان، خلال حملته الانتخابية، بتوزيع أوامر تجنيد على جميع الحريديم، قال لرئيس شعبة القوى البشرية في الجيش خلال نقاش سري: «لا يمكن تجنيد جميع الحريديم دفعة واحدة، فهذه عملية تدريجية».

بحسب مصادر كانت حاضرة في المكان، حذّر غولان أيضًا رئيس مديرية القوى البشرية من تغيير الحريديم وجه الجيش. وجاءت تصريحاته بعدما أوضح رئيس المديرية أن الجيش الإسرائيلي ينقصه 12 ألف جندي. من جانبه، ينفي غولان هذه التصريحات.