منصور عباس يقترح على الرئيس الإسرائيلي: «يجب أن يشكّل آيزنكوت حكومة بسرعة خاطفة» | تحديثات مستمر
تحوّلت معظم النقاشات مع هرتسوغ لنقاشات حادّة بعدما وجّه الرئيس أسئلة صعبة إلى ممثلي الأحزاب • وقال فاسرلاوف من "عوتسماه يهوديت" بشأن نزاهة الانتخابات: "لا نثق بالمستشارة القضائية للحكومة"
تتواصل جولات تقديم التوصيات في بيت الرئيس: فقد انطلق اليوم الخميس، لدى رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ، اليوم الثاني من جولة المشاورات. وحتى الآن، لم يوصِ ممثلو حزب "يهودوت هتوراه" بأي مرشح، فيما دخل ممثلو حزب "عوتسما يهوديت»"في مواجهة مع هرتسوغ بشأن نزاهة الانتخابات، وأوصوا في ختام اللقاء بنتنياهو مرشحًا لتشكيل الحكومة. تحديثات
هرتسوغ يسأل منصور عباس عن نزع سلاح حماس.. ورئيس «الموحدة»: رؤيتنا تقوم على المصالحة والسلام
سأل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، عمّا إذا كان يدعو إلى نزع سلاح حركة حماس، فأجاب عباس: «لقد قلت ذلك. رؤيتنا تقوم على المصالحة والسلام، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل المستقلة وذات السيادة».
مدير ديوان الرئاسة يسأل منصور عباس عن وصف حماس بالإرهاب.. ورئيس «الموحدة» يرد: أريد أن أبقى جسراً
سأل المدير العام لديوان الرئاسة الإسرائيلية رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، عن سبب عدم وصفه حركة حماس بأنها منظمة إرهابية.
وردّ عباس قائلاً: «لدي إجابة قاطعة، لكن اتركوا لي هامشاً لأكون جسراً، وللحفاظ على أفراد عائلتي».
منصور عباس لهرتسوغ: مشاركة «الموحدة» في الحكومة ستعزز اليقظة الأمنية ومكانة إسرائيل.. ويدعو آيزنكوت لتشكيل حكومة سريعة
وقال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، إن مشاركة حزبه في الحكومة من شأنها أن تجعلها «أكثر يقظة في المجال الأمني» وأن تحسّن مكانة إسرائيل، داعياً غادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة سريعة، ولو بصورة مؤقتة، قبل العمل على توسيعها من داخل مكتب رئيس الحكومة.
وأضاف عباس أنه سبق أن جلس في مقر إقامة رئيس الحكومة في بلفور، وأنه فوجئ بما وصفه باستخفاف رئيس الحكومة بقضية غزة.
منصور عباس يعلّق على تحقيق الشاباك بشأن نزاهة الانتخابات: «لا نخشى التحقيق ونرحب بكشف الحقيقة»
وقال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، تعليقاً على التحقيق الذي يجريه جهاز الشاباك بشأن شبهات تتعلق بنزاهة الانتخابات: «نحن لا نخشى التحقيق، وسنكون سعداء إذا ظهرت الحقيقة إلى النور».
من جهته، وصف عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش التحقيقات بأنها «مضطربة»، معتبراً أن ما يجري يشكل حملة لنزع الشرعية، وقال: «لم أرَ من قبل أن ينقل رئيس طاقم نتنياهو رسائل إلى الشرطة، وفي اليوم نفسه يُعتقل مشتبه بهم».
القائمة العربية الموحدة توصي هرتسوغ بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة: «نريد أن نكون شركاء»
مدير عام حزب «الديمقراطيين» يسخر من هرتسوغ خلال مشاورات تشكيل الحكومة.. ومقر الرئاسة يرد
نشر المدير العام لحزب «الديمقراطيين» تغريدة ساخرة انتقد فيها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بالتزامن مع لقاء ممثلي الحزب به في إطار المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وكتب: «قل إنك صوّت لحزب الليكود من دون أن تقول إنك صوّت لليكود».
وجاءت التغريدة عقب تصريحات لهرتسوغ تساءل فيها عن مستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي بعد اعتزال بنيامين نتنياهو، قائلاً: «أسأل نفسي طوال الوقت ماذا سيحدث عندما يعتزل نتنياهو؟ ماذا سيكون محور حملات الأحزاب؟ هل ستتمحور كلها حول سؤال: مع نتنياهو أم ضده؟».
وفي ردّ على ممثلي الحزب، قال المدير العام لديوان الرئاسة إن دور الرئيس يتمثل في الاهتمام بجميع الإسرائيليين، مضيفاً: «أمس اتهموه بأنه يقف إلى جانب العرب، واليوم يقولون إنه صوّت لليكود». وشدد على أن مهمة الرئيس هي بذل كل ما في وسعه لضمان تشكيل حكومة تقود إسرائيل نحو الازدهار.
هرتسوغ يهاجم حكومة التغيير ويستعيد خلافه مع نعمة لازيمي: «حتى غرس الأشجار في النقب لم نتمكن من تمريره»
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لعضوة الكنيست نعمة لازيمي إنه دفع «أثماناً باهظة» بسبب سعيه إلى تشكيل حكومة وحدة، مشيراً إلى أن لازيمي تظاهرت ضده في حينه بسبب موقفه الداعي إلى الوحدة، وأضاف: «هكذا بدأت مسيرتها السياسية».
وردّت لازيمي قائلة: «صحيح، صحيح، سيدي الرئيس»، ليعقب هرتسوغ بأنه اكتشف حينها قوة الاحتجاج.
كما تساءل هرتسوغ عن إمكانية إدارة حكومة تعتمد على أقلية برلمانية، معتبراً أن الأمر معقد، واستشهد بحكومة التغيير السابقة، قائلاً: «حتى غرس الأشجار في النقب لم يكن بالإمكان تمريره».
كتلة حزب «الديمقراطيين» توصي هرتسوغ بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة
أعضاء حزب «عوتسما يهوديت» يوصون الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة
مواجهة بين يتسحاق فاسرلاوف والرئيس الإسرائيلي.. خلاف حول التحقيق في نزاهة الانتخابات والثقة بالمستشارة القضائية
دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى إتاحة المجال أمام التحقيق في شبهات تتعلق بنزاهة الانتخابات لاستكمال عمله، قائلاً: "عندما تصدر لوائح اتهام، يمكننا التعامل مع الأمر وفقاً لذلك".
في المقابل، أعرب الوزير يتسحاق فاسرلاوف عن عدم ثقته بالتحقيق، قائلاً إنه لا يثق بالمستشارة القضائية للحكومة، ويخشى أن ينتهي التحقيق من دون نتائج، على غرار التحقيق في قضية المدعية العسكرية العامة.
وردّ هرتسوغ رافضاً ما وصفه بـ"ثقافة إقصاء حراس البوابة"، مؤكداً ثقته برئيس الشاباك ديفيد زيني وبالمستشارة القضائية، ومشيراً إلى امتلاكها خبرة قانونية واسعة.
غولدكنوف يرفض إدانة شعار "سنموت ولن نتجنّد" في مقر الرئاسة.. وهرتسوغ يرد: العبء على جنود الاحتياط ثقيل للغاية
وأضاف الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أن التحدي كبير أمام جنود الاحتياط الذين يشعرون بأنهم يواجهون العبء وحدهم، مشدداً على ضرورة توسيع دائرة المشاركين في الخدمة للمساعدة في تحمّل الأعباء.
"يهدوت هتوراة" تقرر عدم التوصية بأي مرشح لتشكيل الحكومة: سنؤيد من يضمن تسوية مكانة دارسي التوراة
وأضاف الحزب: "سنتعاون مع من يأتي ويعمل على تسوية مكانة دارسي التوراة، ومن الواضح أن من يخالف القانون يجب أن تفرض عليه عقوبات"
النائب إسحاق بيندروس من مقر الرئاسة الإسرائيلية: «نتوقع أن تضع أي حكومة، قبل تشكيلها أو بعده، قضية اضطهاد دارسي التوراة على رأس جدول أعمالها»