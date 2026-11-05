منصور عباس لهرتسوغ: مشاركة «الموحدة» في الحكومة ستعزز اليقظة الأمنية ومكانة إسرائيل.. ويدعو آيزنكوت لتشكيل حكومة سريعة

وقال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، إن مشاركة حزبه في الحكومة من شأنها أن تجعلها «أكثر يقظة في المجال الأمني» وأن تحسّن مكانة إسرائيل، داعياً غادي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة سريعة، ولو بصورة مؤقتة، قبل العمل على توسيعها من داخل مكتب رئيس الحكومة.

وأضاف عباس أنه سبق أن جلس في مقر إقامة رئيس الحكومة في بلفور، وأنه فوجئ بما وصفه باستخفاف رئيس الحكومة بقضية غزة.