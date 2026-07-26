أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، اليوم (الأحد) وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزبه بإزالة مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من جميع حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قبل التماسين قُدما بهذا الشأن.

الطعون قُدمت من قبل حزب "يشَر! مع أيزنكوت" وجمعية "نختار في إسرائيل"، وذلك في أعقاب فيديو نشره سموتريتش، يظهر فيه شخصية رئيس حزب يشَر، غادي أيزنكوت، وهو يصافح رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، ولاحقًا تنضم إليهما شخصية النائب منصور عباس. هذا الجزء من الفيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنه بدا كتوثيق حقيقي.

في قراره قضى القاضي سولبرغ بأن الفيديو يعرض حدثًا لم يحدث وقد يؤدي إلى إعطاء انطباع زائف عن وجود علاقة سياسية بين آيزنكوت وعباس. وبذلك، بحسب أقواله، هناك عرقلة غير عادلة للدعاية الانتخابية، خلافًا لقانون الانتخابات (طرق الدعاية).

كما قرر سولبرغ أن التوضيح الذي ظهر بجانب الفيديو، والذي يفيد بأنه تم تحريره بواسطة ذكاء اصطناعي، لا يكفي لمنع التضليل، وذلك جزئياً بسبب طريقة عرضه على فيسبوك. وبناءً عليه، أمر بإزالة الفيديو من جميع حسابات سموتريتش وحزبه على شبكات التواصل الاجتماعي.