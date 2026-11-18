قادة أحزاب معسكر التغيير: تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت وإزاحة نتنياهو أولوية قصوى

أعلن قادة أحزاب معسكر التغيير الإسرائيلي، عقب اجتماع عقدوه، توافقهم على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة غادي آيزنكوت، معتبرين أن استبدال بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة يمثل «أولوية قصوى» يجب تحقيقها في أقرب وقت.

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت ضرورة استنفاد فرصة تشكيل حكومة وحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه لم يشر إلى تحقيق أي اختراق في اللقاء الذي عقده معه.

في المقابل، أبدى رئيس حزب «يشَر!» غادي آيزنكوت، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان، موقفاً حازماً معارضاً لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

وفي السياق ذاته، لا يزال ليبرمان يعتقد بإمكانية إقامة شراكة سياسية مع الأحزاب الحريدية.