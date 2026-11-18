قادة أحزاب معسكر التغيير: تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت وإزاحة نتنياهو أولوية قصوى
اللقاء المطوّل وُصف رسمياً بأنه «إحاطة أمنية»،فيما تؤكد أوساط بينيت رفضها منح نتنياهو رئاسة الحكومة أولاً ضمن اتفاق التناوب،بالتزامن مع إسقاط مشروع تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في القراءة التمهيدية
اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقاء استثنائي استمر وقتاً طويلاً، بالتزامن مع استمرار الاتصالات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة. ووصف مكتب نتنياهو اللقاء بأنه «إحاطة أمنية».في المقابل، أكدت مصادر مقربة من بينيت أنه لا يعتزم السماح لنتنياهو بتولي رئاسة الحكومة أولاً في إطار اتفاق التناوب.وفي سياق سياسي آخر، أُلغي في القراءة التمهيدية مشروع القانون الرامي إلى تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة.
قادة أحزاب معسكر التغيير: تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت وإزاحة نتنياهو أولوية قصوى
أعلن قادة أحزاب معسكر التغيير الإسرائيلي، عقب اجتماع عقدوه، توافقهم على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة غادي آيزنكوت، معتبرين أن استبدال بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة يمثل «أولوية قصوى» يجب تحقيقها في أقرب وقت.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت ضرورة استنفاد فرصة تشكيل حكومة وحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه لم يشر إلى تحقيق أي اختراق في اللقاء الذي عقده معه.
في المقابل، أبدى رئيس حزب «يشَر!» غادي آيزنكوت، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان، موقفاً حازماً معارضاً لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.
وفي السياق ذاته، لا يزال ليبرمان يعتقد بإمكانية إقامة شراكة سياسية مع الأحزاب الحريدية.
قادة معسكر التغيير الإسرائيلي يؤكدون وحدة الصف.. غولان يرفض الكشف عن مدى ثقته ببينيت: «المحادثات حساسة»
عقد قادة معسكر التغيير في إسرائيل اجتماعاً أكدوا في ختامه العمل على تشكيل حكومة مستقرة في أسرع وقت، بمشاركة غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان. وامتنع غولان عن توضيح ما إذا كان يثق ببينيت، مكتفياً بالقول إن المحادثات حساسة ولا يمكنه الخوض في تفاصيلها. وجاء الاجتماع بعد لقاء مطوّل جمع بينيت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
مقربون من بينيت بعد لقائه نتنياهو: لن ينضم إلى حكومة يتولى رئاستها أولاً
قالت أوساط مقربة من نفتالي بينيت، عقب اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، إن بينيت دُعي إلى اللقاء لتلقي إحاطة أمنية، مؤكدة أنه لن يشارك في حكومة يكون نتنياهو رئيسها أولاً ضمن اتفاق تناوب.
وأضافت أن صيغة حكومة الوحدة التي يمكن أن يقبل بها بينيت تقتصر على تولي غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، مشيرة إلى أن بينيت أبلغ آيزنكوت ورؤساء معسكر التغيير بهذا الموقف مسبقاً، وأنه لم يفاجئ أحداً بتصريحاته.
وأكدت الأوساط أن بينيت يعمل على تشكيل «حكومة صهيونية جيدة»، وأن تحركاته تهدف إلى إبقاء جميع الخيارات السياسية مفتوحة، خلافاً لأطراف أخرى قالت إنها تعمل على إغلاق مسارات محتملة.
الكنيست يقرّ بالقراءة التمهيدية إلغاء تعديل قانون اختيار القضاة بأغلبية 63 صوتاً
صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون لإلغاء التعديل رقم 4 على القانون الأساسي: القضاء، الذي غيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة وآلية اتخاذ القرارات فيها.
وحظي المشروع بتأييد 63 عضواً في الكنيست، مقابل معارضة 47، ومن المقرر تحويله إلى اللجنة المنظمة لتحديد اللجنة البرلمانية التي ستتولى مناقشته.
ويهدف المقترح إلى إعادة أحكام القانون الأساسي إلى الصيغة التي كانت سارية قبل إقرار التعديل، الذي أدخل تغييرات على تشكيل لجنة اختيار القضاة وطريقة اتخاذ قراراتها.
وقالت عضو الكنيست إفرت رايتن ماروم، إحدى المبادرين إلى المشروع، إن المصادقة عليه تمثل «بداية للتعافي والإصلاح»، مضيفة أن مشاريع القوانين الرامية إلى إلغاء تشريعات سابقة لا تهدف إلى الهدم، بل إلى تصحيح ما وصفته بأربع سنوات مدمرة ومسببة للانقسام.
وأضافت رايتن ماروم أن الهدف هو «إعادة تقديم الوجه الجميل لدولة إسرائيل أمام جميع مواطنيها».
كرعي: «ربما سيكون من الأسهل على بينيت تقبّل أن يقود نتنياهو الحكومة»
قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، صباح الأربعاء، إن معسكره يفضّل تشكيل حكومة وحدة على خوض انتخابات جديدة، ملمحاً إلى أن الاتصالات السياسية لا تقتصر على رئيس حزب «معاً» غادي آيزنكوت.
وأضاف كرعي، في مقابلة مع برنامج «كوبانوفيك» على إذاعة «كان»، أن هناك أطرافاً أخرى في المعسكر المقابل، من بينها نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، إلى جانب آيزنكوت.
وتابع موجهاً حديثه إلى آيزنكوت: «لا تظن أننا جميعاً ننتظر أنت وحدك»، في إشارة إلى أن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة تشمل أكثر من شخصية سياسية.
وكان كرعي قد أشار إلى أن تقبّل بينيت لقيادة نتنياهو الحكومة قد يكون أسهل في إطار التفاهمات المحتملة بين الطرفين.
منصور عباس: انتخاب متان كاهانا أولى ثمار ارتفاع التصويت العربي.. والتمثيل البرلماني أصبح قوة مؤثرة
اعتبر رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أن انتخاب متان كاهانا رئيساً للكنيست يمثل «الثمرة الأولى» لارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، مؤكداً أن التمثيل العربي في البرلمان الإسرائيلي تحول إلى قوة قادرة على التأثير.
وفي مقابلة مع إذاعة «مكان»، أوضح عباس أن تصريحاته بشأن المخاطر التي قد تنطوي عليها إقامة حكومة أقلية تعتمد فقط على دعم الأحزاب العربية، لم تكن تهدف إلى إثارة الشكوك أو بث الخوف.
وتأتي توضيحات عباس عقب انتقادات وجهتها القائمة المشتركة، مساء أمس، رداً على تصريحاته، ودعته إلى التوقف عن ترويج ما وصفته بسردية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كتلة التغيير تبدأ تحركاتها التشريعية.. أربعة مشاريع قوانين لإلغاء تشريعات بارزة من الكنيست السابق
أُدرجت على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست أربعة مشاريع قوانين ستُطرح للنقاش في القراءة التمهيدية، وتهدف إلى إلغاء تشريعات أساسية أقرّها الكنيست السابق، في خطوة تعكس بدء كتلة التغيير تحركاتها على المسار التشريعي.
وتستهدف ثلاثة من مشاريع القوانين إلغاء التعديل رقم 4 على القانون الأساسي: القضاء، الذي يتناول تركيبة لجنة اختيار القضاة وآلية اتخاذ القرارات فيها، وإعادة القانون الأساسي إلى صيغته السابقة.
كما تشمل المقترحات إلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم، وإلغاء قانون المستشار القانوني للحكومة.
أما مشروع القانون الرابع، فيقضي بإلغاء قانون الاتصالات المتعلق بإنشاء هيئة للاتصالات والبث، ونظام تسجيل مزوّدي المحتوى والتعديلات المرتبطة به، مع إعادة العمل بالصيغة القانونية التي كانت سارية قبل إقرار التغيير.