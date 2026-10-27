توفي رجل إسرائيلي يبلغ من العمر نحو 94 عامًا، اليوم الثلاثاء، بعدما انهار عند مدخل المبنى الذي يسكن فيه بمدينة رمات غان، إثر عودته من مركز الاقتراع حيث أدلى بصوته في الانتخابات، وفق ما أفاد به متطوعون من منظمة "زاكا" الإسرائيلية.

وقال المتطوعان أرييه بن مناحيم وحازي برزاني، من فريق المنظمة في رمات غان، إن الرجل خرج برفقة ابنته للإدلاء بصوته، لكنه انهار أثناء عودته إلى منزله في شارع هحيال بالمدينة، وفارق الحياة.

وأضاف المتطوعان أن فرق المنظمة وصلت إلى المكان عقب تلقي بلاغ، وقدمت الدعم لأفراد العائلة، فيما تولت سيارة إسعاف تابعة لـ«زاكا» نقل جثمان المتوفى لاستكمال إجراءات الدفن والجنازة.

ونقلت المنظمة عن ابنة المتوفى، التي كانت حاضرة في المكان، قولها إن والدها عاد إلى المنزل بعد أن مارس حقه الديمقراطي في التصويت، قبل أن ينهار ويفارق الحياة، مضيفة: "أنا فخورة به، فهو مثال لنا جميعًا".

21 شخصًا تلقوا علاجًا طبيًا خلال ساعات التصويت

وفي سياق متصل، أفادت بيانات نجمة داود الحمراء بأن طواقمها، التي كانت في حالة تأهب مرتفعة، قدمت العلاج الطبي لـ21 شخصًا بين الساعة السابعة صباحًا والثانية ظهرًا.

وشملت الحالات عشرة حوادث طبية، من بينها حالتا إنعاش قلبي رئوي لرجلين انهارا وأصيبا بتوقف القلب: الأول هو الرجل البالغ 94 عامًا في رمات غان، والثاني رجل يبلغ نحو 60 عامًا في مدينة إيلات.

كما سُجلت عشرة حوادث لأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة التعثر والسقوط، فيما نُقلت امرأة تبلغ 37 عامًا من مركز اقتراع في رمات غان إلى المستشفى، بعدما بدأت تعاني من آلام المخاض.

وتأتي هذه الحوادث خلال يوم الانتخابات، الذي تشهد فيه مراكز الاقتراع في أنحاء إسرائيل إقبالًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.