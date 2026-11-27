تتواصل في الساحة السياسية الإسرائيلية المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تحت عنوان "حكومة التغيير"، وسط حديث عن تقارب بين أطراف معسكر المعارضة وتراجع عقبات كانت تعترض المفاوضات، وذلك في ظل سعي القوى المشاركة لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف. وفي هذا السياق، تتقاطع حسابات توزيع الحقائب الوزارية مع ملفات حساسة، أبرزها ملف مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي ومكانة الأحزاب العربية في المعادلة السياسية المقبلة.

حسان خلايلة: "إطاحة عرش نتنياهو أولوية.. والحقائب ليست الهدف الأول"

في إطار متابعة هذه التطورات، أوضح الدكتور حسان خلايلة، مستشار حزب الديمقراطيين، في مداخلة إعلامية، أن "حكومة التغيير" المرتقبة تضم عناصر تلتقي حول هدف واحد يتمثل في إسقاط بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، مشيراً إلى أن معضلات سياسية سابقة داخل المعسكر بدأت بالانفراج، خصوصاً ما يتعلق بالأحزاب المتدينة وأفيغدور ليبرمان.

ولفت خلايلة إلى أن توزيع الحقائب الوزارية لم يأتِ وفق ما يتطلع إليه الحزب كحزب ديمقراطي يساري يؤمن بالسلام والمساواة والشراكة العربية اليهودية، مشيراً إلى أن تسريبات تتحدث عن حصول حزب الديمقراطيين على وزارات من بينها الأمن الداخلي والرفاه الاجتماعي والرياضة والتربية والاتصالات، معتبراً — باستثناء حقيبة الأمن الداخلي — أن هذه الحقائب ليست بالثقل الوزاري المطلوب، في وقت كانت فيه الأوراق تتبعثر على طاولة المفاوضات أمام الهدف الأساسي المتمثل بإسقاط نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

تجنب الانتخابات وملف الأصوات العربية

ورداً على التساؤل حول ما إذا كان حزب الديمقراطيين يضحي بوزن الحقائب لمجرد تشكيل الحكومة ومنع عودة نتنياهو، أكد مستشار حزب الديمقراطيين أن قيادة الحزب — برئاسة يائير غولان وبمشاركة قيادات مثل غلعاد كريف وإفرات رايتن وعمر رونين — دفعت نحو شراكة عربية يهودية وحكومة ضيقة تشارك فيها أحزاب عربية أو غيرها. واعتبر أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتسم بتفشي العنصرية واستمرار العنف وعزلة دولية متزايدة، مؤكداً أن مصير الدولة والمساواة بين المواطنين يتقدمان على الحقائب الوزارية، وأن الذهاب إلى انتخابات جديدة قد يعيد نتنياهو واليمين المتطرف إلى الحكم، بينما تفرض المرحلة حكمته السياسية لدى ليبرمان ونفتالي بينت ويائير غولان ويائير لابيد وغادي آيزنكوت.

وفيما يتعلق بضعف حضور أصوات المجتمع العربي لصالح حزب الديمقراطيين رغم الإقبال العربي على صناديق الاقتراع وحصول الكتل العربية على 19 مقعداً، أوضح الدكتور حسان خلايلة أن الحزب لم يطرح نفسه لجلب أصوات فئوية ضيقة بل كحزب للسلام والمساواة، مقراً بوجود خطأ استراتيجي في قضية سامي أبو شحادة أثر سلباً على قوة الحزب في المجتمع العربي، ومشدداً على ضرورة التوجه نحو أفق سياسي جديد وسلام إسرائيلي فلسطيني لإنهاء ما وصفه بمرحلة قاتمة وعنصرية وعزلة سياسية ودولية