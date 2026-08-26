مستشار فينتر يرفض دعوة نتنياهو لتوحيد قوائم اليمين

إطلاق قائمة "عام يسرائيل" الانتخابية اليمينية بقيادة عوفر فينتر: قال كوبي إليراز، مستشار فينتر وصديقه، إنه لا أساس للافتراض بأن ناخبي الحزب سيأتون فقط من اليمين.

ورفض مستشار فينتر دعوة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ورئيس قائمة "الليكود" الانتخابية (اكبر قوائم معسكر اليمين) للأحزاب اليمينية الجديدة للتوحد أو الانسحاب من السباق الانتخابي، قائلاً: "مع كامل الاحترام، عزيزنا نتنياهو، ركز بجهودك. لأن العديد من قوائم اليمين نشأت بسببك، فهذا غلعاد أردان وإيدلشتاين. لقد كانا ركيزتين أساسيتين في قائمتك ‘الليكود‘. من المؤسف أنك لم تُعر اهتمامًا لإبقائهما في ‘الليكود‘ وإلا لما كانا أسسا قائمة جديدة. ليس من قبيل الصدفة أن يوعاز هندل تجاوز نسبة الحسم. وليس من قبيل الصدفة أن نفتالي بنيت يسرق أصواتًا من اليمين، وكذلك آيزنكوت، في رأيي. اليمين المعتدل لا يجد له مكانًا، فإما أنه لا يُشارك في التصويت، أو أنه يُصوّت لأشخاص ليسوا من اليمين".