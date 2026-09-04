ما الذي دفع طالي غوتليب للانتقال من الليكود إلى "عوتسما يهوديت"؟

حزب الليكود صادق الخميس على انتقال عضو الكنيست تالي غوتليب إلى حزب "عوتسما يهوديت"، وستخوض الانتخابات القادمة في كتلة بن غفير. في الليكود لن يعلنوا عنها كمنشقة، وستبقى عضوة كنيست عن الحزب حتى موعد الانتخابات نفسها.

رئيس حزب عوتسما يهوديت، الوزير للأمن الوطني، إيتمار بن جفير، بارك قائلاً: "أهلاً وسهلاً بكِ عضو الكنيست تالي غوتليب. تالي، أنتِ تنضمين إلى عائلة من المقاتلين - عائلة عوتسما يهوديت. نحن نعرف ورأينا أنكِ مقاتلة حقيقية. مقاتلة ضد المظالم. مقاتلة من أجل العدالة. مقاتلة ضد الدولة العميقة. مقاتلة ضد من لاحقوا رئيس حكومتنا العزيز. تالي، نحن فخورون بكِ. نحتضنكِ. سعداء بقدومكِ - أهلاً وسهلاً!".

خلال الأسبوع، هاجمت تالي غوتليب بشدة بنيامين نتنياهو في سلسلة تغريدات على تويتر بسبب عدم ضمانه لها مكانًا متقدمًا في قائمة الكنيست، واليوم أجرت مقابلة وقالت: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طعنني في ظهري".

قالت عضو الكنيست هذه الأمور في مقابلة مع إسرائيل كوهين وڤيكي أدمكر في راديو "كول برما ". بالإضافة إلى ذلك، غردت في تويتر: "حملة تُقصي النساء! إذا أردتم لمحة عن إقصائي من حملة الليكود، فيديو جديد من إنتاج منظمي الحملات الذين يبعدون غوتليب، يعرض نجوم الليكود، أفضل الأشخاص المختارين، جميعهم رجال! يجلسون حول الطاولة بجانب رئيس الحكومة وكل واحد يعرض وجهة نظره. حتى الآن كل شيء شرعي. ماذا لا يوجد في الفيديو إلى جانب النساء؟ لا توجد كلمة عن النضال ضد المحكمة العليا المجنونة بأحكامها، لا سمح الله. لا توجد كلمة عن النضال ضد حكم الموظفين، عن الفصل العنصري القانوني وملاحقة رجال اليمين. ومن كان يتوقع أن أصمت أمام حملة كهذه، على ما يبدو لا يعرفني أبداً".

هذا الأسبوع اشتكت من أن نتنياهو لم يخصص لها مكانًا مرتفعًا في الحزب، وتم دفعها إلى المكان العشرين: "تفانيي الكبير لرئيس الحكومة ولحكومة اليمين كان دائمًا عظيمًا"، قالت غوتليب، "لقد ضحيت بنفسي من أجل رئيس الحكومة وحكومة اليمين. لا أتوقع تصفيقًا ولكن بالتأكيد لن أوافق أن أكون بساطًا يُداس عليه بينما أقود النضال العنيد ضد حكم الموظفين وتجاوز المحكمة العليا بقراراتها".

"زعمتُ أن رئيس الحكومة استمع لنصيحة محيطه لإقصائي باستهداف مباشر في الانتخابات التمهيدية. في معركة داود ضد جوليات وبفضل ثقة أعضاء الليكود اليمينيين وصلتُ إلى المكان الثاني عشر في الانتخابات التمهيدية, وبسبب الحصص المخصصة أصبحتُ في المكان العشرين. للأسف، رئيس الحكومة، كما من حقه، استبعدني من حملة الليكود، وقرر مسؤولو الحملة عدم التطرق لواجبنا في كبح قوة محكمة العدل العليا. مسؤولو الحملة يواصلون توجيه الانتقادات ضدي وتصويري كعنصر يضعف الليكود."

وأضافت: "لو كنت تلقيت عرضًا واقعيًا من حزب كان يحترم قوتي الانتخابية وقدرتي الواضحة، بحمد الله، بأن أكون وزيرة في منصب بالغ الأهمية، كنت سأدرس ذلك بجدية باسم ناخبيّ. حتى الآن لا يوجد عرض كهذا."