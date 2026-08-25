إردان: حكومة نتنياهو ليست حكومة يمينية!

قال رئيس قائمة "الوحدة" الانتخابية غلعاد إردان، إن حكومة نتنياهو ليست حكومة يمينية. وتوصف الحكومة الاسرائيلية الحالية بانها الاكثر يمينية على الاطلاق في تاريخ اسرائيل.

وقال: "مجرد ان حكومة تطلق على نفسها انه يمينية لا يعني بالضرورة أنها تنفذ أيديولوجية اليمين. ففي الحكومة اليمينية، توجد أفعال يمينية وأخرى مناهضة لليمين. على سبيل المثال، عدم تجنيد الحريديم يُعدّ مناهضًا لليمين، لانه يضر بالأمن. وايضا ان تسفي سوكوت تذكر اليوم بأنهم لم يخوضوا معركة حقيقية ضد التحريض طوال أربع سنوات، ولم يقم الجيش الاسرائيلي بتدمير نصب الشهداء، فهذا ليس يمينا".

واردان هو من ابرز وجوه حزب "الليكود" اليميني الحاكم برئاسة نتنياهو، وسبق له أن تقلد مناصب وزارية من الحزب. ولكنه بعد ان انهى مدة ولايته كمندوب اسرائيل في الامم المتحدة عاد إلى إسرائيل لينافس مرة اخرى على منصب عضو كنيست، وهذه المرة عبر اطار جديد هو حزب برئاسته.