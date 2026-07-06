منصور عباس: القائمة الموحدة تحتاج إلى 7 مقاعد لإحداث تغيير بالحكومة

أكد رئيس حزب القائمة الموحدة ، منصور عباس، أن هدفه في الانتخابات التشريعية المقبلة هو الحصول على سبعة مقاعد في الكنيست، وهو ما سيسمح لحزبه، بحسب قوله، بلعب دور حاسم في تشكيل الحكومة القادمة.

في منشور على فيسبوك، أوضح عباس أن هناك شرطين ضروريين لكي تصبح القائمة العربية الموحدة شريكاً لا غنى عنه في أي ائتلاف حكومي مستقبلي.

الأولى، بحسبه، قد تحققت بالفعل: تعزيز شرعية "القائمة العربية" كشريك في الائتلاف لدى الناخبين اليهود والعرب. ويؤكد أن نحو 70% من ناخبي الأحزاب اليهودية المعارضة يؤيدون فكرة "حكومة التغيير" التي تضم "راعام"، وكذلك أكثر من 70% من الناخبين العرب.

الشرط الثاني هو زيادة تمثيل الحزب إلى سبعة نواب في الانتخابات المقبلة.

وفقًا لمنصور عباس، تظهر الاستطلاعات أن كتلة اليمين تبتعد حاليًا بحوالي عشرة مقاعد عن الأغلبية، في حين أن ائتلافًا يضم أحزاب المعارضة و"القائمة العربية الموحدة" يمكن أن يحصل على 64 إلى 65 مقعدًا، أي أغلبية في الكنيست.

ويؤكد « هدفنا الرئيسي إذن هو الحصول على ما لا يقل عن سبعة مقاعد»، يؤكد، معتبراً أن ذلك سيسمح بقلب الائتلاف اليميني الحالي ومنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إسقاط أي "حكومة تغيير" محتملة.

تأتي هذه التصريحات بعد فشل المحادثات بين حزب القائمة العربية الموحدة والأحزاب العربية الثلاثة الأخرى لتشكيل قائمة مشتركة للانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن يخوض حزب منصور عباس الانتخابات بمفرده الآن.