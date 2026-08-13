"أجواء إيجابية".. تطور جديد في مفاوضات ضم سغلوفيتش إلى قائمة منصور عباس

التقى عضو الكنيست منصور عباس مع عضو الكنيست السابق يوآف سغلوفيتش اليوم (الخميس)، وبحثا إمكانية انضمام سغلوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

باسم عباس وسغلوفيتش تم التصريح بأن "الاثنين التقيا اليوم وبحثا بأجواء طيبة وإيجابية إمكانية انضمام سغلوفيتش إلى قائمة الحزب في الانتخابات القادمة للكنيست. وقد اتفق الاثنان على مواصلة الاتصالات المباشرة بهدف دفع الموضوع قدماً".

حزب عوتسماه يهوديت قال في تعقيبه: "أمام أعيننا تجري خطة تصفية الدولة اليهودية بالتعاون مع اليسار. منصور عباس يحاول عبر يؤاف سيغلوفيتش السيطرة على وزارة الأمن القومي - إعادة معسكرات الإرهابيين في السجون، إيقاف الهدم في النقب، والسيطرة على وزارة النقب والجليل لتحويلهما إلى منطقة إسلامية. تذكير: هم لا يعترفون بحماس كمنظمة إرهابية. هم لا يعترفون بدولة إسرائيل كدولة يهودية. هم خاضعون لمجلس الشورى للإخوان المسلمين. هؤلاء هم شركاء أيزنكوت وليبرمان - لا تدعوا أحدًا يبيعكم القصص."