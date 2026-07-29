الاستعدادات لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل في يوم الانتخابات

نشر أول: تستعد لجنة الانتخابات المركزية لسيناريو إطلاق صواريخ باتجاه الدولة أثناء التصويت في الانتخابات وفرز الأصوات، هذا ما نشره هذا المساء (الأربعاء) لأول مرة مراسل الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحي. هذه التصريحات ترتبط بالتحذير الذي أطلقه رئيس الشاباك دافيد زيني من سيناريو تدخل أجنبي في الانتخابات.

علمت i24NEWS أن لجنة الانتخابات ستصادق على أنظمة لحالة الطوارئ في حال إطلاق صواريخ أثناء التصويت. من بين الأمور التي سيتم تحديدها، أنه في حال سماع صافرة إنذار ستُشَغَّل كاميرا، وجميع الأوراق والمظاريف ستوضع في ظرف "حالة طوارئ".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عد الأصوات على خارطة خاصة من أجل تعبئة المغلفات بسرعة قياسية. وسيتم تحديد أيضًا أن الجنود في الجبهة سيتمكنون من التصويت باستخدام بطاقة الهوية العسكرية المعلقة على الرقبة.

التعليمات المتوقعة في حال وقوع إنذار:

في حال انطلاق جرس الإنذار أثناء التصويت، سيتم إيقاف عملية التصويت.

سيقوم مشرف نزاهة الانتخابات بتشغيل كاميرا.

ستُوضع أوراق الاقتراع في ظرف طوارئ خاص يُغلق بشريط لاصق.

سيحتفظ سكرتير لجنة مركز الاقتراع بظرف الطوارئ.

مشرف نزاهة الانتخابات: يتولى مسؤولية صندوق الاقتراع المُغلق.

في حال وجود إنذار أثناء فرز الأصوات: سيتم تعبئة المغلفات، أوراق التصويت وجداول الفرز باستخدام الخريطة الخاصة التي يتم عليها إجراء العد.