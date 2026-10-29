نفت وزارة الخارجية القطرية الاتهامات بشأن تدخل الدوحة في الانتخابات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "حملة تضليل إعلامي جديدة"، في وقت دعا فيه رئيس حزب "معًا"، نفتالي بنيت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان قطر دولة عدو، متهمًا إياه باستغلال القضية لإثارة الفوضى وتقويض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الاتهامات الموجهة إلى بلاده "تجمع بين العبث والخطورة"، معتبرًا أن الإصرار على ربط اسم قطر بالخطاب الانتخابي الإسرائيلي يعكس "هوسًا مفرطًا" بها لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن قطر لن تكون "كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض السياسيين الإسرائيليين"، في نفي رسمي للشبهات المتعلقة بتدخلها في الانتخابات.

بينيت يطالب نتنياهو بإعلان قطر عدوًا

من جانبه، قال بينيت إنه إذا كان أمن إسرائيل أولوية فعلية لدى نتنياهو، فعليه أن يعلن قطر دولة عدو، بدلًا من إثارة الذعر بين الجمهور، وأن يعمل على إخراجها من مكتبه ومن إسرائيل.

وأعلن بنيت ثقته برئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) دافيد زيني ورئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرغ، داعيًا إلى استكمال التحقيق في شبهات التدخل القطري "بسرعة وشمولية".

واتهم بنيت نتنياهو بتوظيف القضية لخدمة مصالحه السياسية، قائلًا إنه لم يتذكر قطر إلا عندما أصبح الأمر مفيدًا له، وإنه يستخدم الملف، بحسب تعبيره، "لزرع الفوضى وتقويض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر في إسرائيل بشأن شبهات التدخل القطري في الانتخابات، فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات وتصفها بأنها حملة تضليل. ولم يرد في التصريحات الواردة ما يثبت بصورة نهائية صحة مزاعم التدخل.