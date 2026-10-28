هل يودعان الكنيست؟ تسفي سوكوت وموشيه ردَمان ينتظران حسم الأصوات المزدوجة

مع انتهاء فرز الأصوات العادية في صناديق الاقتراع، تبدأ صورة المقاعد في الاتضاح. صحيح أن هذه ليست النتائج النهائية، لكن يمكن الآن فهم أي المرشحين سينجحون في الحصول على البطاقة الأخيرة لحزبهم لدخول الكنيست، ومن سيتعين عليه الانتظار للانتخابات القادمة.

<<< انضموا إلى قناة i24NEWS على واتساب <<<

بعد فرز جميع الأصوات في صناديق الاقتراع، قائمة الليكود تقف الآن عند 26 مقاعد، مما يعني أن عضو الكنيست السابق إيلي جولدشميدت على الأرجح سيجد نفسه مرة أخرى في قاعة الكنيست بعد أن تم تخصيص مكان له من قبل نتنياهو، بينما رجل الإعلام ومؤسس حركة "إذا شئتم" إيريز تدمر، الذي يحتل المرتبة 27، قد يجد نفسه خارج القائمة.

في قائمة "يشار!" التي تقف الآن على 21 مقعدًا، نجحت المبادِرة الاجتماعية يافا تباجة في الدخول، مما يتني أن العقيد احتياط نير حاجبي، الذي يحتل المرتبة الثانية والعشرين، لن يكون جزءًا من كتلة الحزب في الكنيست.

في قائمة حزب "معًا"، التي تقف حاليًا عند 12 مقعدًا، عضو الكنيست السابق عن "هناك مستقبل" ونائب رئيس الموساد رام بن باراك يدخل الكنيست مرة أخرى، بينما من المرجح أن يبقى مدير عام حركة "أجراي!" أمير ستروغو خارج الكنيست. ومن المتوقع أن تعود عضو الكنيست السابقة عن ميرتس ميخال روزين إلى الجلسة العامة من المرتبة الثامنة في قائمة "الديمقراطيين"، بينما قد يجد قائد احتجاج كابلان موشيه رادمان نفسه خارج الكنيست بعد أن تم وضعه في المرتبة التاسعة في القائمة.

المقرب من إيتمار بن غفير، حنئيل دورفمان، من المتوقع أن ينضم إلى كتلة حزب "عوتسما يهوديت" بعد أن تم وضعه في المرتبة السابعة في قائمتها، ما يعني أن تساحي إلياهو، الذي وُضع مرة أخرى في المرتبة الثامنة بقائمة الحزب، قد فقد الفرصة لدخول الكنيست مرة أخرى. في جبهة حزب "الصهيونية الدينية والهوية"، يتضح الآن أن مؤسس حركة "الاحتياطيون - جيل النصر" نجح في دخول الكنيست عبر المرتبة السادسة في القائمة، في حين أن عضو الكنيست السابق تسفي سوكوت سيجد نفسه هذه المرة خارجاً، على ما يبدو.