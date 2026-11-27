تشهد أروقة الكنيست حراكاً تشريعياً وسياسياً متسارعاً مع بروز أغلبية برلمانية تضم القوائم والأحزاب العربية إلى جانب معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، في وقت تتصاعد فيه المساعي لتشكيل حكومة بديلة وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وبين تمرير مشاريع قوانين وإسقاط تشريعات مثيرة للجدل مثل قانون منع الأذان، يبرز دور النواب العرب كعنصر حاسم في المعادلة البرلمانية.

تحركات في الهيئة العامة ولجان الكنيست

شهدت الهيئة العامة للكنيست حراكاً تشريعياً انعكس في تمرير تشريعات لصالح معسكر التغيير بدعم من أصوات القائمة المشتركة، مقابل إسقاط قوانين تستهدف المجتمع العربي وفي مقدمتها مشروع قانون منع الأذان الذي سقط بأغلبية كبيرة بعد حضور أفيغدور ليبرمان وتصويته ضده. كما برز التوجه للتصويت بالقراءة الأولى على إلغاء "قانون التكشورة" المرتبط بإصلاحات وزير الاتصالات شلومو كرعي، إضافة إلى تقدم قوانين مرتبطة بالتعديلات القضائية نحو القراءات اللاحقة مستندة إلى الأغلبية البرلمانية القائمة.

وعلى صعيد العمل البرلماني، صوّت الكنيست قبل يومين على إقامة لجنتين برلمانيتين: الأولى لمكافحة العنف والجريمة برئاسة النائب منصور عباس، والثانية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي برئاسة يوسف جبارين، وذلك رغم الانتقادات والهجوم الذي يطال النواب العرب على خلفية ترؤسهم للجان ومواصلتهم مهامهم البرلمانية.

أحمد دراوشة: "الأرقام تحدد قوتك.. وندعم من الخارج بشبكة أمان"

في سياق متابعة مواقف النواب العرب تجاه هذه التطورات، أوضح أحمد دراوشة، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة (والذي عمل لسنوات مساعداً ومستشاراً للنائب أحمد الطيبي) في مداخلة إعلامية، أن وجود 19 نائباً عربياً في الكنيست — من بينهم 11 مقعداً للقائمة المشتركة و8 إلى 9 مقاعد للقائمة الموحدة — يمثل رقماً وازناً من أصل 120 مقعداً، مؤكداً أن "الأرقام هي التي تحدد قوتك" وتمنح الكتلة ثقلاً في المطالب والأخذ والعطاء داخل البرلمان.

ورأى دراوشة أن معسكر التغيير لا يستطيع التقدم أو تنفيذ وعوده من دون التعاون مع القوائم والأحزاب العربية، مشيراً إلى أن قائمته تبدي مرونة في عدد من الملفات بهدف الوصول إلى إسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير، ومواجهة محاولات اليمين المتطرف لنزع الشرعية عن النواب والمجتمع العربي وحتى عن اللغة العربية.

وعن سبب عدم الذهاب إلى شراكة مباشرة في الائتلاف الحكومي رغم الدعم البرلماني في إسقاط مشاريع القوانين، أوضح عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أن كتلته تطرح معادلة واضحة تقوم على توفير "شبكة أمان" لمن يوفر للمجتمع العربي شبكة أمان، مؤكداً أن دعم إقامة حكومة بديلة "من الخارج" يُعد الخيار الأنسب والأسهل للطرفين، مستخدماً تعبير "لا نقاتل الناطور، بدنا العنبات" للتأكيد على أن الأولوية هي تحصيل الحقوق والوعود لصالح المجتمع العربي عبر المسار الأكثر فاعلية.

وأضاف دراوشة أن الشارع الإسرائيلي بات يعتاد تدريجياً على فكرة وجود أغلبية برلمانية بمشاركة الأحزاب العربية، معتبراً أن ما وُصف سابقاً بأنه "بعبع" أصبح واقعاً طبيعياً في العمل البرلماني، وأن هذه الأغلبية تتيح إمكانية تشكيل حكومة بديلة فوراً.