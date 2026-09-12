وقّعت القائمة المشتركة والقائمة الموحدة أمس، الجمعة، اتفاق فائض أصوات بهدف منع هدر الأصوات وتعزيز فرص القائمتين في الحصول على مقاعد إضافية في انتخابات الكنيست المقبلة.

وبموجب الاتفاق، تعهد الطرفان بخوض "حملة انتخابية نزيهة ونظيفة، من دون تشهير أو تحريض أو تزوير"، كما دعوا الناشطين والمؤيدين إلى الحفاظ على خطاب يحترم الخصوم، رغم الخلافات السياسية بين الجانبين.

ومن المقرر تقديم الاتفاق إلى لجنة الانتخابات المركزية بعد المصادقة النهائية على القوائم الانتخابية.

ويأتي الاتفاق في أعقاب الانتخابات السابقة، التي خاضتها ثلاث قوائم عربية بشكل منفصل، هي "القائمة الموحدة" و"الجبهة- العربية للتغيير" و"التجمع"، من دون توقيع اتفاق فائض أصوات بينها. وكان "التجمع" قد فشل في تجاوز نسبة الحسم في انتخابات عام 2022.

اتفاقات فائض الأصوات تعيد رسم التحالفات

وفي المعسكر الآخر، وقّعت أربع أحزاب من "كتلة التغيير" اتفاقات فائض أصوات، من بينها "يسرائيل بيتنا" مع "بياحد" و"ييشر"، إلى جانب "الديمقراطيين".

وقال رئيس حزب "ييشر"، غادي آيزنكوت، إنه عمل على تنظيم المعسكر، مشيرًا إلى أن توحيد صفوفه في أربع قوائم أتاح توقيع اتفاقات فائض أصوات متبادلة، في محاولة لتجنب تكرار خسارة الأصوات في الانتخابات السابقة.

من جهته، رحب حزب يائير غولان بالاتفاق، مؤكدًا أن الهدف في الانتخابات المقبلة هو منع هدر الأصوات وتعظيم قوة "معسكر التغيير" والعمل على استبدال الحكومة الحالية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يوقّع حزب الليكود اتفاق فائض أصوات مع "الصهيونية الدينية"، وهو ما قد يزيد تعقيد حسابات حزب "عوتسما يهوديت"، الذي لا يرغب في توقيع اتفاق مماثل مع حزب "شعبك إسرائيل"

كيف يعمل اتفاق فائض الأصوات؟

اتفاق فائض الأصوات هو تفاهم يُبرم قبل الانتخابات بين قائمتين، ويهدف إلى التعاون عند توزيع المقاعد المتبقية بعد التوزيع الأولي للمقاعد.

وبموجب النظام، لا تضيع الأصوات التي لم تكن كافية للحصول على مقعد كامل، وإنما يمكن أن تساهم في منح القائمة الشريكة فرصة أكبر للحصول على مقعد إضافي.

وبعد فرز الأصوات وتوزيع المقاعد الكاملة على القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم، تُحتسب قيمة المقعد وفق آلية توزيع محددة، ثم تُوزع المقاعد المتبقية بناءً على عدد الأصوات الفائضة لكل قائمة واتفاقات فائض الأصوات التي وقعتها.