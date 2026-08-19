هل ينكسر تحالف الحريديم ونتنياهو؟ غافني يناقش خيار حكومة خارج معسكر اليمين

أجرى رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، موشيه غفني، (الاثنين) نقاشًا مع حاخامات يهيئ خلاله بنية تحتية لاحتمال اضطرار الحزب للتحالف مع "حكومة يسار". المراسل لشؤون الحريديم في القناة العبرية، آري كلمان، عرض (الثلاثاء) توثيقًا لغفني من النقاش.

في النقاش الذي أجراه، عرض غافني التردد الذي يفيد بأن الأولوية هي الذهاب مع حكومة يمينية - سواء بسبب التقارب مع التقاليد والدين، وأيضًا لأن كتلة المعارضة تصرح كثيرًا ضد مجتمع الحريديم.

إلى جانب ذلك، طرح سؤالًا مفاده: هل التحالف مع اليمين يستحق ثمن المساس بجمهور الحريديم، طلاب المعاهد الدينية والمتفرغين للدراسة الدينية. يزداد الاعتقاد بين الحريديم بأن في حكومة لا يقودها نتنياهو سيكون من الأسهل تسوية هذه المسألة.

قال غافني في النقاش: "أرى اليسار، أرى سلوكهم، وأرى اليمين، أما اليهودية فهي شيء مختلف تمامًا". ردّ عليه أحد الحاضرين: "هذا أفضل بكثير". فأجاب غافني: "السؤال هو: هل نحن بحاجة إلى الاستثمار بهذا القدر مع أبنائنا، مع الشباب؟ ما مقدار ما نحن ملزمون به؟ الأمر ليس بهذه البساطة".

من المتوقع أن تحسم أحزاب الحريديم مسألة الكتل في اليوم الذي يلي الانتخابات، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن تفكك كتلة اليمين. ومع ذلك، يعتقد نتنياهو أنه في لحظة الحقيقة سيظل الحريديم أوفياء لكتلة اليمين.