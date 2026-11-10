نشرت الصحيفتان الحريديتان «يتيد نئمان» و«هموديع»، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة مقالات تمهّد لإنهاء الشراكة السياسية مع حزب الليكود وتكتل اليمين، على خلفية تكليف رئيس حزب «يشَر!» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

في الصحيفة الليتوانية «ييتد نئمان»، وُجّه خطاب مباشر إلى كتلة اليمين: «متى أصبح الجمهور الحريدي بالضبط جزءًا لا يتجزأ من اليمين؟ لقد تبيّن في قانون التجنيد أن اليمين ليس أفضل من اليسار بشيء. لا تهددونا، ولا تعظونا، فنحن لا ندين لكم بأي تفسير أو جواب». وفي صحيفة «هموديع» أيضًا، رُفضت التحذيرات التي صدرت من محيط رئيس الوزراء بشأن تداعيات سياسية مستقبلية.

أعربت المقالات عن خيبة أمل من الولاية المنتهية، ولا سيما بسبب عدم تسوية وضع دارسي التوراة وطلاب المعاهد الدينية اليهودية. وادّعت أن أعضاء كنيست من الليكود والصهيونية الدينية أفشلوا قانون التجنيد لاعتبارات سياسية.

ردًّا على اتهامات نكران الجميل، أشار الكتّاب إلى أن الممثلين الحريديم هم من أتاحوا تشكيل الحكومات اليمينية في الماضي، بل وجلسوا مع اليمين في المعارضة، لكنهم لم ينالوا المقابل عند المحك، مؤكدين أنه "لم تكن هناك يومًا، ولن تكون، كتلة حقيقية مع اليمين أو اليسار. نحن لسنا يمينًا ولا يسارًا، بل نحتكم إلى رأي التوراة".

إلى جانب رفض مطالب الولاء والتأكيد أن المجتمع الحريدي غير ملتزم بأي معسكر، أُوضح أن القرارات العملية ستُتخذ وفقًا لتوجيهات قادة المجتمع الحريدي، ومن بينهم الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش. وسيُدرس أي تواصل مستقبلي مع معسكر الوسط-اليسار أو مع الجهات المشاركة في تشكيل الحكومة على أساس موضوعي، ووفقًا لاعتبار واحد فقط: الحفاظ على عالم المعاهد الدينية ومكانة طلابها.