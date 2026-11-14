حلّ عضو الكنيست أحمد الطيبي أمس (الجمعة) ضيفًا على برنامج «أوفيرا أوحانا سري» على القناة 12، حيث هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية خطابه في الكنيست. كما كشف عن رسائل تلقّاها من ناتان إيشل، المستشار المقرّب لرئيس الوزراء.

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توجّه الطيبي إلى نتنياهو شخصيًا على الهواء قائلًا: «نتنياهو، اسمع، أنا عادةً لا أكشف عن محادثات، يا منافق. لقد أرسلت إليّ مستشارك الشخصي قبل الانتخابات بأسبوع، وفي اليوم التالي لها، وكذلك بعد إعلان النتائج. كان هو، مثلك، يخشى قانون المتهم. أردتم إقناعنا بعدم دعم القانون. وفي يوم الانتخابات أردتم ثنينا عن الانضمام إلى آيزنكوت. وقبل يومين، توجّه إليّ أحد وزرائك خلف قاعة الهيئة العامة وقال لي: "لا تصدّقهم، لن يأخذوكم معهم. من الأفضل أن نذهب إلى انتخابات". فأجبت الوزير: "لا نريد انتخابات، نريد إسقاط نتنياهو وبن غفير". سنسقطك يا محرّض، أنت تنشر الكراهية».

كما تطرق إلى اتهام نتنياهو الأحزابَ العربية بسرقة الانتخابات. وقال: "لا يمكن أن يصف الآخرين باللصوص إلا لصّ. من المفترض أن يتصرف رئيس الوزراء بمسؤولية تليق بمنصبه. هذه محاولة لنزع الشرعية عن قيادة المجتمع العربي وعن مليوني مواطن عربي".

نذكّر بأن نتنياهو أثار غضبًا هذا الأسبوع في خطاب ألقاه فور أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية، هاجم فيه، من بين آخرين، أعضاء الكنيست العرب. وقال:"هنا في الكنيست يتحدثون بجدية عن تشكيل حكومة ضيقة تضم في صفوفها مؤيدين للإرهاب وكارهين للإرهاب، أو تكون معتمدة عليهم. أنا لا أتحدث عن العرب". وأضاف: "أنا أتحدث عن أشخاص تقوم أيديولوجيتهم على كراهية إسرائيل وتصفية الدولة اليهودية. أشخاص يقولون إن حماس ليست منظمة إرهابية أصلًا، بل منظمة خيرية... هذه أمور قالها أعضاء كنيست يُفترض أن يكونوا جزءًا من الحكومة الضيقة". وتابع: "أما الذين يفكرون في تشكيل حكومة كهذه، فأسألكم: ما برأيكم الهدف الحقيقي لهذه الكتل؟".

وأضاف قائلاً: "هناك من في هذا المجلس من يعتقدون، لسبب ما، أن ثمة فرقاً كبيراً بين القائمة العربية الموحدة “المعتدلة” المزعومة والقائمة المشتركة “المتطرفة”. والفرق الوحيد هو أنهم يختلفون حول نوع الدولة التي ستقوم هنا على أنقاض الدولة اليهودية: هل ستكون دولة إسلامية على نهج الإخوان المسلمين، مثل حماس في غزة، أم دولة فلسطينية قومية على نهج فتح؟ هذا هو الفرق كله. لكنهم يتفقون على أمر واحد: ليس لإسرائيل، بوصفها دولة يهودية، حق في الوجود!".