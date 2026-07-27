"احموا سيادة قبرص".. مسؤول أوروبي يشن هجومًا بسبب لافتات انتخابية إسرائيلية

أثارت لافتات انتخابية لحزب "يشَر!" برئاسة غادي آيزنكوت جدلًا واسعًا في قبرص، بعد انتشار صور لإعلانات انتخابية للحزب الإسرائيلي في عدد من مناطق الجزيرة.

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ونشر عضو البرلمان الأوروبي عن قبرص، فيدياس بانايوتو، صورة لإحدى اللافتات عبر حسابه على منصة X، وهاجم وجود الدعاية الانتخابية الإسرائيلية في بلاده، قائلًا: "هذا ليس في إسرائيل، بل في بلدي قبرص"، واصفًا الأمر بأنه "توسع إسرائيلي".

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وأضاف بانايوتو أن الأمر لا يقتصر على الدعاية السياسية، مشيرًا إلى انتشار إعلانات عقارات باللغة العبرية في أنحاء الجزيرة، محذرًا من ضرورة "حماية سيادة قبرص".

من جانبه، انتقد إسرائيلي مقيم في قبرص بتصريحه لهيئة البث الرسمية والذي، طلب عدم الكشف عن هويته، الحملة الإعلانية، وقال إن وضع هذه اللافتات في هذا التوقيت كان قرارًا غير مناسب، معتبرًا أنها تعكس "عدم فهم لطريقة نظر السكان المحليين إليها".