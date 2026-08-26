ستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل، في التماسٍ من قائمة "الليكود" النيابية (اليمين).

ويسعى الالتماس إلى إلغاء الحظر الذي فرضه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، على استخدام برنامج "إليكترو" يوم الانتخابات، والذي يوفر صورةً محدّثةً لهويات الناخبين، ويتيح للقائمة تشجيع الناخبين الذين لم يمارسوا حقهم الانتخابي بعد. وينتقد أحد مطوّري البرنامج، رئيس بلدية اللد وسط البلاد، يائير رفيفو من حزب "الليكود"، رئيس لجنة الانتخابات، نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ.

وقال رفيفو(51 عاما):" قرار سولبرغ هو قرار إداري لأنه لم يستند إلى أي قانون، ويقضي بمحاولة تغيير القانون. منذ إقامة الدولة جلس مراقبون على طاولةٍ مقابل لجنة مركز الاقتراع، وسجّلوا أسماء الناخبين يدويًا أو إلكترونيًا".