قال رئيس لجنة الخارجية والأمن، أفيغدور ليبرمان، في مستهل جلسة اللجنة المخصصة لمناقشة قانون التجنيد، إنه «لا يوجد حالياً أي مخطط» للقانون، مشيراً إلى أن المحطة الأولى ستكون عرض الصيغة على رئيس الأركان، الذي يتعين عليه التأكد من أنها تلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال عضو الكنيست يائير غولان: «إذا أردنا تخفيف العبء عن جنود الاحتياط فوراً، فعلينا البدء بإغلاق الجبهات».