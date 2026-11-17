رغم المفاوضات مع كتلة التغيير.. «يهدوت هتوراه» سيصوّت لصالح مرشح الليكود أوفير كاتس لرئاسة الكنيست
سيطرح حزب «ياشار» متان كاهانا للمنصب، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشة في الساعة 16:00 • بالإضافة إلى ذلك، ستجتمع لجنة الخارجية والأمن لمناقشة طلب الحكومة إعادة إعلان حالة الطوارئ والتصويت عليه- تحديثات
من المتوقع أن يصوّت الكنيست اليوم (الثلاثاء) على انتخاب رئيس جديد له، بعد جمع 61 توقيعًا تدعو إلى إجراء التصويت قبل تشكيل الحكومة، وفقًا لما هو مطلوب. وقد روّج حزب «يشار!» خلال الأسبوع الماضي لترشيح عضو الحزب متان كاهانا لهذا المنصب. وإلى جانب انتخاب رئيس جديد، ستعقد لجنة الخارجية والأمن برئاسة أفيغدور ليبرمان اليوم جلسة لمناقشة طلب الحكومة الإسرائيلية إعادة إعلان حالة الطوارئ والتصويت عليه.
بث مباشر:
على خلفية المفاوضات مع كتلة التغيير.. «يهدوت هتوراه» يحسم موقفه ويعلن التصويت لصالح أوفير كاتس لرئاسة الكنيست.
قبيل إقالته من منصبه.. أمير أوحانا يطلب من نتنياهو حقيبة الشؤون الاستراتيجية
طلب رئيس الكنيست أمير أوحانا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه وزيراً للشؤون الاستراتيجية، وسط بحث إمكانية إسناد الحقيبة إليه خلال جلسة الحكومة المقبلة.
أعضاء في حزب «يهدوت هتوراه»: «لا شك في أننا سنصوّت لصالح أوفير كاتس، مرشح الليكود لمنصب رئيس الكنيست»، مع الإشارة إلى عدم وجود قرار موحّد ونهائي بين جميع أعضاء الكتلة.
قال عضو الكنيست عمري رونين من حزب «الديمقراطيون»، خلال زيارته «خيمة الوحدة» التي أقامها إليشا مدان من حزب الليكود: «لا أتفق مع إليشا مدان، لكنني أحترمه وأقدّر مساهمته للدولة والشعب. لا مكان لرئيس حكومة السابع من أكتوبر في الحكومة التي سنشكّلها، لكن هناك مكان للسلام بيننا. الاحترام والتكافل المتبادل».
عضوة الكنيست ميراف بن آري من حزب «معاً» ستترأس اللجنة المعنية بإلغاء القوانين التي تهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام.
عضو الكنيست شاؤول مردور من حزب «يَشَار!» يخاطب مفوض الميزانيات والمحاسبة العامة في وزارة المالية خلال جلسة لجنة المالية قائلاً: «لا نثق بأولويات الحكومة التي أرسلتكم إلى هنا. لن نوافق على أمور لا نتفق معها، ولا تلتزموا بإنفاق شيكل واحد لم تصادق عليه هذه اللجنة».
قال رئيس لجنة الخارجية والأمن، أفيغدور ليبرمان، في مستهل جلسة اللجنة المخصصة لمناقشة قانون التجنيد، إنه «لا يوجد حالياً أي مخطط» للقانون، مشيراً إلى أن المحطة الأولى ستكون عرض الصيغة على رئيس الأركان، الذي يتعين عليه التأكد من أنها تلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قال عضو الكنيست يائير غولان: «إذا أردنا تخفيف العبء عن جنود الاحتياط فوراً، فعلينا البدء بإغلاق الجبهات».
أعلن حزب «شاس» دعمه لترشيح عضو الكنيست عن الليكود أوفير كاتس لمنصب رئيس الكنيست، ومعارضته لترشيح عضو الكنيست متان كهانا للمنصب.
يعتزم حزب الليكود ترشيح عضو الكنيست أوفير كاتس لمنصب رئيس الكنيست، في خطوة تهدف، بحسب التقرير، إلى إثارة خلاف بين حزب «يهدوت هتوراه» وكتلة التغيير، ودفع الأول إلى دعم كاتس بدلاً من مرشح الكتلة متان كهانا.
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، صباح اليوم، «خيمة الوحدة» التي أقامها عضو الكنيست إليشا مدان خارج مبنى الكنيست.
ورداً على سؤال مدان بشأن فرص تحقيق الوحدة، قال بينيت: «أنا متفائل. لا يوجد الكثير من الوقت، ويجب تشكيل حكومة صهيونية واسعة. أؤمن بأنه إذا كنا قادرين على القتال معاً في غزة، فيمكننا أيضاً العمل معاً داخل الكنيست».
منصور عباس: «حكومة أقلية من دون الحريديم سيناريو خطير للغاية، ولا توجد أي فرصة لصمودها».