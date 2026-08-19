ثلاثة أحزاب عربية تخوض الانتخابية الإسرائيلية في قائمة مشتركة

اتفقت الأحزاب العربية الجبهة، العربية للتغيير، والتجمع اليوم (الثلاثاء) على توحيد القائمة المشتركة، التي ستخوض الانتخابات القادمة معًا. رئيس العربية للتغيير، أحمد الطيبي، سيشغل منصب رئيس الكتلة.

في إطار التفاهمات، سيحصل حزب العربية للتغيير على المقعدين الثاني والتاسع في القائمة، بحيث يكون المقعد التاسع بالتناوب مع المقعد السادس. وتم الاتفاق أيضاً على أن يتولى حزب العربية للتغيير رئاسة الكتلة ومنصب نائب رئيس الكنيست طوال الدورة البرلمانية.

في وقت سابق من هذا الشهر، سُجِّلت أزمة في الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، بعد أن رفض حزب العربية للتغيير اقتراح لجنة المصالحة بشأن تركيب القائمة.