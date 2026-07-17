إسرائيل تتجه إلى انتخابات مبكرة.. الكنيست يقر نهائيًا حل البرلمان

صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة (بين الخميس والجمعة) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تمويل الأحزاب الذي يتضمن موعد حل الكنيست في 17 يوليو.

وفي هذا السياق، صادقت الهيئة العامة للكنيست في وقت سابق أمس بشكل نهائي على القانون الأخير في حملة التشريع التي تقودها الائتلاف - تمديد الخدمة الإلزامية إلى 32 شهرًا في إطار أمر مؤقت. وجاء في شرح الاقتراح: "تمديد الخدمة النظامية في إطار الأمر المؤقت مطلوب بشكل فوري، من أجل تحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي ولاستجابة لاحتياجات الأمن الحالية."

في الأيام الأخيرة، ركز الائتلاف جهده الأخير لتمرير أكبر عدد ممكن من قوانينه في الأيام الأخيرة للدورة الحالية للكنيست قبل الخروج للانتخابات. من بين القوانين المثيرة للجدل التي تم تمريرها: قانون أساس دراسة التوراة، القانون لإلغاء اعتقال المتغيبين عن الخدمة (الفارين من الخدمة)، الفصل بين الجنسين في الأكاديميا في الدرجات المتقدمة، قانون الاتصالات، وقانون فصل منصب المستشار القضائي للحكومة وغيرها.