هل تنجح معركة أبو شحادة في المحكمة العليا؟ سليم بريك يشرح السيناريوهات

تتجه الأنظار في الداخل الفلسطيني والساحة السياسية الإسرائيلية نحو المحكمة العليا، عقب القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بشطب رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" سامي أبو شحادة ومنعه من الخوض في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بـأغلبية 31 صوتاً مقابل 4 أصوات.

تأتي هذه التطورات في ظل مناقشات سياسية وتحليلية حول نجاعة التوجه للمحكمة العليا، وتبعات هذه القرارات على نسب المشاركة والموازين السياسية العامة داخل الكنيست.

ملاحقة سياسية وتوقعات بقرار المحكمة

وفي تحليل لمجريات الجلسة وأبعادها عبر شبكة i24NEWS Arabic، أشار المحاضر في العلوم السياسية الدكتور سليم بريك إلى أن التوجه إلى المحكمة العليا قد لا يحقق النتيجة المرجوة لصالح أبو شحادة، بالنظر إلى الادعاءات والمواقف التي اعتمدت عليها لجنة الانتخابات المركزية برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا.

وحذر بريك من أن صدور قرار نهائي بشطب "التجمع" من المحكمة العليا يمثل رفعاً لسقف الملاحقة السياسية ضد ممثلي العرب في الكنيست، محذراً من التبعات المستقبلية لهذه الخطوة على التمثيل العربي بأسره.