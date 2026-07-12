دعا الزعيم الروحي لحركة شاس، الحاخام يتسحاق يوسف، إلى تفكيك التحالف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو - والانضمام بعد الانتخابات إلى غادي أيزنكوت. هذه التصريحات نُشرت صباح اليوم (الأحد) لأول مرة في إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال :"غادي أيزنكوت هو إنسان طيب، يهودي دافئ، يحب دارسي التوراة - جدته صوتت لشاس وأرادت أن يكون حاخامًا، صحيح أن هذا لم يحدث، لكن يمكن الوثوق به"، وتابع، "من الممكن أن نسير معه في الانتخابات القادمة، ويمكن دعمه ليكون رئيس الحكومة القادم. نتنياهو خدعنا في قانون التجنيد وفي أمور أخرى - لا يمكن الوثوق به، إنه إنسان كاذب".

من مكتب الحاخام الأكبر، الحاخام يتسحاق يوسف، جاء في البيان: "محتوى النشر هذا الصباح حول دعم من هذا النوع أو ذاك، كاذب تماماً. إنه لأمر مؤسف للغاية أن هناك من اختار تحريف ونشر أمور لم تُقَل."

هاجم الحاخام يتسحاق يوسف الليلة الماضية نتنياهو وقال: "نحن موجودون، مع كثرة ذنوبنا، في دولة علمانية، ليست دولة حريدية. نحن نصلي أن يتوب الجميع. هناك من سيتوبون، وهناك من لا أعتقد أنهم سيتوبون. هل سيتوب نتنياهو؟ لا توجد أي فرصة. ربما أيزنكوت سيتوب".