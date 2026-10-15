استضافت قناة i24NEWS المحلّل السياسي والمحاضر في العلوم السياسية، دكتور سليم بريك، في قراءة تحليلية للمشهد السياسي والإنتخابي الراهن، وتداعيات المحاولات الرامية لتوظيف الاعتبارات الأمنية في المعترك الانتخابي.

استقرار الخريطة الحزبية ومأزق الأحزاب الصغيرة

أوضح دكتور سليم بريك أن نتائج الانتخابات واتجاهات الكتل السياسية تبدو واضحة ومستقرة نسبياً منذ أكثر من أربعة أشهر، دون تسجيل تغييرات جذرية في العلاقات بين الكتل باستثناء تحركات طفيفة لا تتجاوز 1.8%. وأشار إلى أن التغيرات تنحصر داخل قلب الكتل، مما يضع مسلط الضوء على خطر حقيقي يتهدد بعض الأحزاب الصغيرة مثل حزب "فينتر" وحزب "خير إسرائيل" (أو التعبئة العامة/يانون زليخه)، والتي قد تواجه خطر السقوط في حال ارتفعت نسبة التصويت.

وبيّن المحلل السياسي أن سقوط هذه الأحزاب قد يفتح الباب أمام كتلة إيزنكوت لتشكيل حكومة، بينما بقاؤها قد يدفع باتجاه جولة انتخابية جديدة، في ظل إحجام كتلة إيزنكوت عن الاعتماد على الأحزاب العربية بأي شكل من الأشكال. وحول التزام أقطاب المعارضة مثل إيزنكوت وليبرمان وبينت بعدم دعم حكومة تستند إلى العرب، أكد بريك صعوبة حدوث انقلاب في هذا الموقف، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود مساحات مناورة برلمانية أخرى تمتلكها المعارضة، مثل تغيير رئيس الكنيست بدعم أصوات أعضاء الكنيست العرب، أو الدفع بقوانين تمنع متهمين بجرائم جنائية من تشكيل حكومة.

التصعيد الأمني والتوظيف السياسي

وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات تحت غطاء الأمن القومي، استبعد دكتور سليم بريك خضوع المعارضة لمثل هذه الضغوط، مؤكداً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول بشتى الطرق تحويل الانتخابات إلى أجندة أمنية بحتة عبر التصعيد في غزة والضفة الغربية، ومحاولة جرّ الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب إلى مواجهة مع إيران قبل الانتخابات – وهو سيناريو استبعد حدوثه.

وشدد بريك على التزام القيادات الأمنية والعسكرية، مثل رئيس الأركان إيال زامير، بنأي المؤسسة العسكرية عن الحلبة السياسية والحزبية، مشيراً إلى تأكيدات الاستخبارات العسكرية بعدم وجود طارئ أمني في إيران يستدعي عمليات مفاجئة في هذا التوقيت.

وفي قراءته للتهديدات الإيرانية، أوضح المحلل السياسي أن هناك خطرين رئيسيين تمثلهما إيران، وهما الملف النووي (المتمثل في تخصيب اليورانيوم) والصواريخ البالستية، إلا أنه أكد أن هذه القضايا ممتدة لسنوات وليست وليدة اللحظة ولا تستدعي شن حرب قبل أيام معدودة من الانتخابات، لافتاً إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقف على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات بمعزل عن التوظيفات السياسية.