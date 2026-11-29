نتنياهو وآيزنكوت يلتقيان في مقر وزارة الأمن لبحث حكومة الوحدة.. ودرمر يشارك في المحادثات
اللقاء يأتي بعد موافقة نتنياهو على تولي رئاسة الحكومة ثانياً في اتفاق التناوب، فيما يشارك رون ديرمر في المحادثات بصفته وسيطاً لدفع مفاوضات تشكيل حكومة وحدة.
عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت اجتماعاً في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، عقب إعلان نتنياهو استعداده لتولي رئاسة الحكومة ثانياً في اتفاق التناوب، وإتاحة الفرصة لآيزنكوت لتولي المنصب أولاً. وشارك في بداية اللقاء السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء غاي ماركيزانو، قبل أن تنضم المحادثات إلى مسارها السياسي. كما يشارك فيها الوزير السابق رون ديرمر، الذي يؤدي دور الوسيط بين الطرفين.ويأتي الاجتماع في إطار المفاوضات الجارية بشأن تشكيل حكومة وحدة، وسط خلافات حول تركيبتها وشروط مشاركة الأحزاب في الائتلاف.
رئيس كتلة «يشار!» يطلب حضوراً كاملاً لنواب معسكر التغيير حتى الاثنين المقبل
وجّه رئيس كتلة حزب «يش!» روعي فولكمان رسالة إلى رؤساء كتل معسكر التغيير، طالبهم فيها بالحفاظ على حضور كامل لأعضاء الكنيست، ومنع أي غيابات أو اتفاقات لتبادل الغياب، حتى يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك السفر إلى الخارج.
وقال فولكمان في رسالته: «أطلب التأكد من عدم وجود اتفاقات لتبادل الغياب أو رحلات إلى الخارج حتى يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك هذا اليوم. نحن في حالة استعدادات خاصة خلال الأسبوع المقبل».
وتأتي هذه الدعوة في ظل التطورات السياسية المتسارعة والمفاوضات الجارية بشأن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وسط ترقب لاحتمالات التصويت على الحكومة خلال الأيام المقبلة.
منصور عباس بعد تصنيف حماس منظمة إرهابية: «لم أقدم شيئاً مجاناً»
أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن موقفه من حركة حماس وتصنيفها منظمة إرهابية لا يرتبط بتنازلات في إطار المفاوضات السياسية، مشدداً على أنه «لم يقدم شيئاً مجاناً».
وقال عباس، في مقابلة مع إذاعة «الناس»، إن هدف القائمة العربية الموحدة هو أن تكون شريكاً مؤثراً في حكومة تغيير، تعمل على تحسين أوضاع المجتمع العربي والدفاع عن حقوقه.
وأوضح أن إدراج تعريف حماس منظمة إرهابية جاء ضمن صيغة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وهو المشروع الذي صوّت عليه أعضاء الكنيست العرب.
ورداً على الانتقادات التي اعتبرت تصريحاته جزءاً من مفاوضات سياسية، قال عباس: «سترون أنني لم أقدم شيئاً مجاناً»، مؤكداً أن موقفه لا يرتبط بأي تنازلات سياسية.
وتأتي تصريحات عباس في ظل المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والنقاش حول دور الأحزاب العربية وإمكانية تقديمها دعماً برلمانياً لحكومة التغيير.
الوزير إيلي كوهين: «نتنياهو ارتقى إلى مستوى اللحظة ووضع الخلافات جانباً»
قال الوزير الإسرائيلي إيلي كوهين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى استعداداً لتقديم تنازلات سياسية، من خلال الموافقة على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً في إطار اتفاق التناوب، معتبراً أن نتنياهو «ارتقى إلى مستوى اللحظة ووضع الأمور جانباً».
وفي مقابلة مع إذاعة «كان»، أشار كوهين إلى أن رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت، الذي ترأس الحكومة في إطار حكومة التغيير السابقة، يدرك صعوبات إدارة ائتلاف يعتمد على دعم حزب «راعم».
وأضاف أن الحكومة السابقة استندت إلى دعم خمسة أعضاء كنيست من «راعم»، بينما قد يصل عدد النواب الذين ستحتاج إليهم الحكومة المقبلة إلى 19، معتبراً أن بينيت يتحدث انطلاقاً من تجربته السابقة والتحديات التي واجهها في إدارة الحكومة.
بدء اجتماع آيزنكوت ونتنياهو في مقر وزارة الأمن لبحث تشكيل حكومة وحدة
أعلن حزب «يش!» بدء الاجتماع بين رئيسه غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الأمن «الكرياه» في تل أبيب، بالتزامن مع عقد لقاءات بين فريقي المفاوضات التابعين لحزبي «يش!» و«معاً»، في إطار المشاورات الجارية بشأن تشكيل حكومة وحدة.
النائب دافيد بيتر: أمام معسكر التغيير خياران.. حكومة وحدة صهيونية أم حكومة تضم مؤيدي الإرهاب
قال عضو الكنيست دافيد بيتر، من حزب الليكود، إن معسكر التغيير يواجه مفترق طرق بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداده للتناوب على رئاسة الحكومة مع غادي آيزنكوت، معتبراً أن الخيار المطروح هو تشكيل حكومة وحدة صهيونية مستقرة أو حكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية.
وفي مقابلة مع إذاعة «كان»، قال بيتر: «إما حكومة وحدة صهيونية مستقرة تضع إسرائيل في موقع قوة أمام التهديدات الأمنية والسياسية، أو حكومة تحقق تطلعات حسن البنا ويوسف القرضاوي».
وأضاف متسائلاً: «هل نريد وحدة صهيونية قوية، أم نفضل الجلوس مع مؤيدي الإرهاب؟».
وتأتي تصريحات بيتر في ظل استمرار المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة، وسط خلافات داخل معسكر التغيير حول إمكانية الشراكة مع نتنياهو، وكذلك طبيعة الدعم البرلماني الذي يمكن أن تستند إليه الحكومة المقبلة.
النائب غلعاد كريف: «يصعب على بينيت التخلي عن فكرة حكومة الوحدة، لكنه يعرف ما يريده نتنياهو»
قال عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب الديمقراطيين، إن رئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت يجد صعوبة كبيرة، من الناحية القيمية، في التخلي عن فكرة تشكيل حكومة وحدة، لكنه يدرك جيداً طبيعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأهدافه السياسية.
وأوضح كريف، في مقابلة مع إذاعة «كان»، أن بينيت ليس من اليسار السياسي، بل ينتمي إلى المعسكر اليميني، مضيفاً أنه يتفهم أن صيغة حكومة التغيير المطروحة ليست سهلة بالنسبة إليه.
وأضاف: «يصعب على نفتالي بينيت التخلي عن فكرة حكومة الوحدة من الناحية القيمية، لكنه يعرف أكثر من أي شخص آخر من هو بنيامين نتنياهو وما الذي يريده حقاً».
وتأتي تصريحات كريف في ظل استمرار النقاشات داخل معسكر التغيير بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، وسط تباين المواقف بين مؤيدي هذا الخيار ومعارضيه.