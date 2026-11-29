رئيس كتلة «يشار!» يطلب حضوراً كاملاً لنواب معسكر التغيير حتى الاثنين المقبل

وجّه رئيس كتلة حزب «يش!» روعي فولكمان رسالة إلى رؤساء كتل معسكر التغيير، طالبهم فيها بالحفاظ على حضور كامل لأعضاء الكنيست، ومنع أي غيابات أو اتفاقات لتبادل الغياب، حتى يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك السفر إلى الخارج.

وقال فولكمان في رسالته: «أطلب التأكد من عدم وجود اتفاقات لتبادل الغياب أو رحلات إلى الخارج حتى يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك هذا اليوم. نحن في حالة استعدادات خاصة خلال الأسبوع المقبل».

وتأتي هذه الدعوة في ظل التطورات السياسية المتسارعة والمفاوضات الجارية بشأن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وسط ترقب لاحتمالات التصويت على الحكومة خلال الأيام المقبلة.