حسيدية ساتمار تطلق حملة لمقاطعة انتخابات الكنيست.. 12 ألف تسجيل جديد

أطلقت حسيدية ساتمار، اليوم الخميس، حملة لتشجيع أفرادها على عدم المشاركة في انتخابات الكنيست، في إطار تقليد تتبعه الحسيدية قبل الاستحقاقات الانتخابية، يتمثل في تقديم منحة مالية لمن يتعهد بعدم التصويت.

وبحسب المعطيات الواردة، اعتمدت الحسيدية هذه المرة نظام تسجيل إلكتروني جديدًا للانضمام إلى الحملة، وسط ارتفاع في عدد المسجلين الذين يعتزمون عدم المشاركة في الانتخابات.

ويرتبط جزء من هذا الارتفاع، وفق المصدر، بقرار وقف ميزانيات المدارس الدينية، إذ تتمسك حسيدية ساتمار بمبدأ عدم تلقي الأموال من الدولة، ما أتاح لآلاف طلاب المعاهد الدينية الاستفادة من المنحة المالية.

ووفق التفاصيل، حوّلت الحسيدية ملايين الدولارات إلى إسرائيل، على أن يتم خلال الأيام المقبلة توزيع منحة نقدية تبلغ نحو 200 دولار لكل شخص يتعهد بعدم التصويت في الانتخابات.

وبحسب المعطيات المنشورة، بلغ عدد المسجلين الجدد في الحملة حتى الآن نحو 12 ألف شخص.