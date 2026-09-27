أعلنت أحزاب "كتلة التغيير" في إسرائيل، مساء السبت، توقيع وثيقة مبادئ مشتركة تهدف إلى استبدال الحكومة الحالية، في خطوة تعكس مساعي هذه الأحزاب إلى تعزيز التنسيق فيما بينها مع اقتراب الانتخابات.

واجتمع رئيس حزب "معًا" ورئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، ورئيس المعارضة ورئيس الحكومة السابق يائير لابيد، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "ييشار" ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، مساء السبت، في منزل لابيد بمدينة تل أبيب.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك عقب الاجتماع إن الوثيقة تستند إلى إدراك بوجود خلافات أيديولوجية بينها، لكنها اعتبرت أن تغيير الحكومة يمثل الهدف المشترك الأساسي، مؤكدة التزامها بالعمل بصورة مشتركة لتحقيق ذلك.وجاء في البيان: "رغم وجود خلافات أيديولوجية بيننا، فإن استبدال الحكومة هو الهدف الأسمى المشترك لنا، ومن واجبنا العمل معًا لتحقيقه".

تنسيق بين آيزنكوت وليبرمان

ويأتي الاتفاق بعد لقاء جمع آيزنكوت وليبرمان في وقت سابق من الأسبوع بهدف تسوية الخلافات بينهما، عقب مواجهة علنية أثارت اهتمامًا سياسيًا وإعلاميًا في إسرائيل، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية "كان وبحسب التقرير، اتفق الطرفان خلال اجتماع المصالحة على تنسيق التحركات خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، مع تجنب تصعيد الخلاف حول التنافس على قيادة "كتلة التغيير".

ولا يزال ملف قيادة الكتلة غير محسوم، إذ يخوض آيزنكوت وليبرمان منافسة على موقع القيادة، فيما تسعى الأحزاب، وفق التقرير، إلى الحد من ظهور هذا الخلاف أمام الجمهور، باعتبار أن استمرار المواجهة بينهما قد يؤثر على تماسك الكتلة.

اتفاقات فائض الأصوات

وكانت أحزاب "كتلة التغيير" قد وقعت في وقت سابق من الشهر اتفاقات فائض أصوات استعدادًا للانتخابات.ووقع حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت اتفاقًا مع حزب "الديمقراطيين" بقيادة غولان، فيما أبرم حزب "معًا" بزعامة بينيت اتفاق فائض أصوات مع حزب "يسرائيل بيتنو" بقيادة ليبرمان.