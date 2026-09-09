وجه المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفرقرع، انتقادات حادة للقيادات والأحزاب العربية داخل إسرائيل، مؤكداً أن الأداء السياسي خلال المرحلة الأخيرة لم يرتقِ إلى مستوى التحديات الجسام التي يواجهها المواطنون العرب.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة i24NEWS ، وصف بدحي الشارع العربي بـ "المنهك والمتعب" نتيجة تراكم الأزمات المتتالية، وفي مقدمتها تفشي الجريمة والعنف، وسياسات هدم المنازل، وشح الميزانيات، والقوانين العنصرية. وأشار إلى أن هذا الإنهاك تفاقم بسبب الخلافات السياسية وحالة التشرذم التي رافقت ليلة تقديم القوائم الانتخابية.

وأعرب رئيس بلدية كفرقرع خلال المداخلة مع الإعلامي فرات نصار عن أسفه لعجز السياسة التقليدية عن استيعاب وإدماج الطاقات الشابة والحراكات الجديدة، مشيراً إلى تجربة حزب "لكلنا مكان" الذي يتشكل من شرائح شبابية عربية ويهودية، حيث لفت إلى أنه لم يجد الحضانة السياسية الكافية للانخراط في السباق الانتخابي، ما عزز شعور الإحباط والجفاء لدى الناخبين.

ودعا بدحي القيادات الحزبية والقطرية إلى التوقف الفوري عن المناكفات السياسية المتبادلة، والعمل على إدارة العملية الانتخابية بأسلوب حضاري ومحترم يعيد الثقة للجمهور.

ورغم تشخيصه القاسي للواقع السياسي والاجتماعي، شدد بدحي على رفض حالة الاستسلام، قائلًا إن "اليأس ليس خطة عمل لمواجهة التحديات". ودعا الجماهير العربية إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة والتصويت هما الأداة الوحيدة المتاحة لتغيير هذا الواقع وإسقاط الحكومة التي لم تنصف المجتمع العربي.