القائمة الموحدة تعتبر طلب شطبها :"مناورة سياسية" للهروب من الفشل

انتقد رئيس المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة، يحيى دهامشة، طلبات الشطب المقدمة من حزب "الليكود" وأحزاب اليمين لمنع القائمة من خوض انتخابات الكنيست، واصفاً هذه التحركات بأنها ادعاءات مكررة ومناورة سياسية تهدف إلى الهروب من مسؤولية الفشل الحكومي، والضغط على المحكمة العليا.

وأوضح دهامشة، في تصريح مع i24NEWS ، أن الطلب الذي تقدم به حزب الليكود يعتمد بالأساس على حجج ومسوغات قديمة تعود لأعوام سابقة ولا تتضمن أي مستجدات قانونية، مشيراً إلى أن الأحزاب اليمينية تحاول تحريف القراءة القانونية عبر مطالبة لجنة الانتخابات بفحص تلك الوقائع القديمة بأثر رجعي وفق ظروف ما بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف دهامشة خلال المداخلة مع بليغ صلادين أن المسعى اليميني لشطب القائمة الموحدة يهدف في المقام الأول إلى إزاحتها كلاعب مشروع في الائتلافات الحكومية المستقبلية، مستهدفاً إلقاء اللوم على السلطة القضائية والمحكمة العليا في حال رفضها لطلبات الشطب، مما يحول القضاء إلى خصم في الساحة السياسية.

وفي سياق الاستعدادات الانتخابية، نفي دهامشة وجود أي صلة بين انضمام النائب السابق يواف سيغالوفيتش للقائمة وقضية مسوغات الشطب، مؤكداً أن الاستعانة بجهوده تأتي في إطار خطة القائمة لمواجهة تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، نظراً لخبرته السابقة ومسيرته العملياتية في هذا الملف.