دول عربية تستعد لرحيل نتنياهو؟ اتصالات مع أيزنكوت وبينيت ولابيد قبيل الانتخابات

نشر أول: كبار المسؤولين في دول عربية يجرون هذه الأيام محادثات مع أشخاص مقربين من غادي أيزنكوت، بهدف تهيئة الأرضية لإمكانية انتخابه لرئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة في 27 أكتوبر - هذا ما أفاد به مصدران مطلعان على التفاصيل لـ i24NEWS. تتابع دول المنطقة عن كثب الساحة السياسية في إسرائيل وإمكانية تشكيل ائتلاف جديد، وتسعى لفهم مسبق لخطوط السياسة والاستراتيجية التي سيقودها أيزنكوت.

بالتوازي، يستمر الحوار بين مسؤولين كبار في دول عربية وبين رئيس حزب "بيحاد" نفتالي بينيت ورئيس المعارضة يائير لابيد، ولكن في حالة الاثنين يدور الحديث عن علاقات تم تطويرها حينما شغلا منصب رئيس الحكومة (بينيت ولابيد) ووزير الخارجية (يائير لابيد). الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، اختارت حتى عدم إخفاء هذه العلاقات ونشرت في السابق توثيقات علنية من زيارات قاما بها في أراضيها، حتى بعد أن شكّل نتنياهو حكومته الحالية.

مصدر مطلع على تفاصيل الاتصالات أوضح الدافع وراء التحركات: "الدول على تواصل مع كل من قد يتولى، بشكل محتمل، منصب رئيس الحكومة".