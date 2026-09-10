انتقامًا من موقفه.. الحزب الذي قرر نتنياهو «دفنه» سياسيًا

القوائم للكنيست الـ26 أُغلِقت أمس (الثلاثاء) والآن تتكشف الصفقات والقرارات التي تم اتخاذها وراء الكواليس. عمئيل يرحاي كشف هذا المساء في نشرة i24NEWS مع ميري ميخائيلي، عن القرار الذي اتخذه نتنياهو، والذي سيحرق أصواتًا حاسمة لصالح معسكر اليمين.

قرر رئيس الوزراء نتنياهو "دفن" حزب "نوعام" الذي يتزعمه آفي ماعوز عمدًا. استفسر الصهاينة المتدينون عما إذا كان نتنياهو مهتمًا بالتحالف مع ماعوز، فكان الجواب بالنفي، فقدّم كلا الحزبين قوائمهما في اللحظة الأخيرة. وفي الكواليس، أدرك نتنياهو أن ماعوز لا يملك أي نفوذ انتخابي حقيقي، فضلًا عن رغبته في الانتقام من ماعوز لتصرفاته ضد الائتلاف في مناسبات مختلفة خلال السنوات الأربع الماضية في الكنيست.

أفدنا أيضًا في نشرة المساء، أنه حتى اللحظة الأخيرة حاول نتنياهو سرقة الأرقام 2 و3 من حزب عوفر فينتر - يوسف حداد ونتالي شيم توف. توجه ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء الليكود حتى اللحظة التي قُدمت فيها قائمة "شعبك إسرائيل" للكنيست إلى نتالي شم توف بهدف نقلها إلى الليكود. كما أُفيد أن رقم اثنين في القائمة، يوسف حداد، تلقى توجهًا مشابهًا.