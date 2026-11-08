تواصل فرق التحقيق المشتركة فحص الشبهات بشأن تحويل أموال من جهات أجنبية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات في إسرائيل. ويقدّر جهاز الشاباك أن المبلغ يصل إلى عدة ملايين من الشواقل، لكن يبدو أن التحقيق لن ينتهي في المستقبل القريب، بحسب ما أفاد به مساء اليوم الأحد مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تجري المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ورئيس الشاباك دافيد زيني، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، محادثات خلال الأسبوع.

في خلفية المشهد يقف الخلاف حول طبيعة التحقيق ونطاقه. ويصرّ زيني على أن الأمر لا يتعلق بتحقيق جنائي عادي، بل بحادث أمني ذي سمات تخريبية، يتضمن، بحسب قوله، تدخّلًا أجنبيًا في العملية الديمقراطية في إسرائيل. وبناءً على ذلك، يسعى إلى تعميق التحقيق والحصول على موافقة لاستخدام أدوات إضافية، تتجاوز الإمكانات المحدودة المتاحة للمنظمة في هذه المرحلة.

أحد الأسئلة الرئيسية في القضية يتعلق بحجم الأموال التي يُزعم أنها حُوّلت إلى إسرائيل. ووفقًا لمعلومات وصلت إلى i24NEWS، تغيّرت المبالغ التي عرضها زيني على جهات مختلفة خلال أسابيع قليلة: ففي البداية، دار الحديث عن مئات آلاف الشواكل، ثم عن نحو ثمانية ملايين شيكل، وبعد ذلك عن مبلغ قد يصل إلى مئة مليون شيكل.

حتى قبل الانتخابات، عرض زيني على رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعم سولبرغ، شبهات تفيد بتحويل مئات آلاف الشواقل إلى عضو كنيست من الأحزاب العربية. وبعد الانتخابات، حسبما علمت i24NEWS، عرض عليه شبهات بشأن تحويل نحو ثمانية ملايين شيكل من جهات أجنبية إلى الأحزاب العربية. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت القناة 12 الإخبارية أن زيني قال لسولبرغ في بداية الأسبوع إن المبلغ قد يصل إلى مئة مليون شيقل.

يقدّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حاليًا أن الأموال التي حُوّلت للتأثير على سير الانتخابات تبلغ عدة ملايين من الشواقل. وفي الوقت نفسه، تواصل فرق التحقيق فحص القضية، وتشير التقديرات إلى أن التحقيق لن ينتهي قريبًا.