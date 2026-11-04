الشاباك يحذر من تدخل أجنبي واسع في الانتخابات: أموال من دول خارجية وصلت إلى آلاف الأشخاص

أطلع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» أعضاء لجنة الانتخابات المركزية على شبهات بشأن تدخل أجنبي في العملية الانتخابية، مشيراً إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحويلات مالية كبيرة إلى إسرائيل من دول أجنبية، بهدف التأثير في الشؤون الداخلية.

وقال الجهاز، في إحاطة لأعضاء اللجنة، إن المعلومات التي عرضها مسؤولون مهنيون فيه تشير، على ما يبدو، إلى ظواهر واسعة النطاق لتحويل أموال إلى إسرائيل من جهات خارجية ذات مصالح خفية، وربما معادية، بهدف تعزيز النفوذ الأجنبي.

وأضاف أن هذه المعطيات تستدعي، من وجهة نظره، تعميق الفحص الاستخباراتي والتحقيقات، موضحاً أن المعلومات التي جُمعت حتى الآن تشير إلى أن أنشطة تمويل التأثير الأجنبي بمبالغ ضخمة ظاهرة واسعة تشمل آلاف الأشخاص، وربما أكثر من ذلك.