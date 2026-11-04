رئاسة لجنة الانتخابات تصادق على النتائج النهائية للانتخابات.. وممثلو الليكود وشاس يمتنعون عن التصويت
امتنع المحامي إيلان بومباخ والنائب إيرز ملول من حزب شاس عن التصويت•ردًا على قرار اعتماد النتائج ونشرها،استقال ممثل الليكود باللجنة: «لن أصوّت ضد ما يمليه عليّ ضميري وضد أمن الدولة»•تحديثات متواصلة
صادقت هيئة رئاسة لجنة الانتخابات المركزية على نتائج الانتخابات - صوّت 3 لصالحها، وامتنع ممثلو الليكود وشاس عن التصويت • ردًا على القرار، استقال ممثل الليكود في اللجنة، عضو الكنيست عميت هليفي: «لن أصوّت ضد ما يمليه عليّ ضميري وضد أمن الدولة» • تحديثات متواصلة
الشاباك يحذر من تدخل أجنبي واسع في الانتخابات: أموال من دول خارجية وصلت إلى آلاف الأشخاص
أطلع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» أعضاء لجنة الانتخابات المركزية على شبهات بشأن تدخل أجنبي في العملية الانتخابية، مشيراً إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحويلات مالية كبيرة إلى إسرائيل من دول أجنبية، بهدف التأثير في الشؤون الداخلية.
وقال الجهاز، في إحاطة لأعضاء اللجنة، إن المعلومات التي عرضها مسؤولون مهنيون فيه تشير، على ما يبدو، إلى ظواهر واسعة النطاق لتحويل أموال إلى إسرائيل من جهات خارجية ذات مصالح خفية، وربما معادية، بهدف تعزيز النفوذ الأجنبي.
وأضاف أن هذه المعطيات تستدعي، من وجهة نظره، تعميق الفحص الاستخباراتي والتحقيقات، موضحاً أن المعلومات التي جُمعت حتى الآن تشير إلى أن أنشطة تمويل التأثير الأجنبي بمبالغ ضخمة ظاهرة واسعة تشمل آلاف الأشخاص، وربما أكثر من ذلك.
سجال حاد داخل لجنة الانتخابات الإسرائيلية.. اتهامات بتسييس الشاباك والتشكيك في نزاهة التصويت
شهدت جلسة رئاسة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية نقاشاً صاخباً بين ممثلي الأحزاب، على خلفية اتهامات بوجود مخالفات في بعض صناديق الاقتراع، إلى جانب الجدل بشأن التحقيقات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.
وهاجم عضو الكنيست إيرز ملول، ممثل حزب شاس، المستشارة القضائية للحكومة، متهماً إياها بالإضرار بالتحقيق، وقال إن «المساس برئيس الشاباك دافيد زيني هو مساس بأمن الدولة».
ورد عضو الكنيست فلاديمير بلياك، ممثل حزب «يش عتيد»، بالقول إن «زيني رئيس جهاز سياسي»، في إشارة إلى اتهامات بتسييس عمل رئيس جهاز الأمن العام.
من جانبه، ادعى عضو الكنيست سمحا روتمان وقوع مخالفات خطيرة في صناديق الاقتراع، بينها استخدام ما وصفه بـ«الناخب العربي الإلكتروني». كما زعم محامي الليكود إيلان بومباخ وجود استخدام واسع للتطبيقات الإلكترونية في أوساط المجتمع العربي، بما قال إنه يمس بسرية الانتخابات.
في المقابل، اتهم ممثلو أحزاب المعارضة المشاركين في طرح هذه الادعاءات بمحاولة التشكيك في نتائج الانتخابات وتقويضها، لأنهم لا يتقبلون خسارتهم.
رئاسة لجنة الانتخابات المركزية تصادق على نتائج انتخابات الكنيست الـ26
صوّتت رئاسة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية لصالح المصادقة على نتائج انتخابات الكنيست الـ26، بأغلبية صوتين مقابل امتناع عضوين عن التصويت.
وصوّت لصالح المصادقة فلاديمير بلياك، ممثل حزب «يش عتيد»، وإيران مارينبرغ، ممثل حزب «أزرق أبيض»، فيما امتنع عن التصويت إيرز ملول، ممثل حزب شاس، وإيلان بومباخ، ممثل حزب الليكود.
وعقب التصويت، بدأ النقاش في الجلسة العامة للجنة الانتخابات، على أن تُحال النتائج بعد انتهاء الجلسة إلى رئيس الدولة، ثم تُنشر رسمياً في سجل الدولة.
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على خلفية قرار سولبرغ.. عضو كنيست عن الليكود يستقيل من لجنة الانتخابات المركزية
قدّم عضو الكنيست عميت هليفي استقالته من عضوية لجنة الانتخابات المركزية، بصفته ممثلاً عن حزب الليكود، على خلفية قرار القاضي نوعام سولبرغ المتعلق بالاشتباه في تدخل دول أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية.
وقال هليفي إن لجنة الانتخابات لا تملك صلاحية مناقشة هذه الشبهات أو المصادقة عليها قبل إزالة ما وصفها بـ«الشبهات الخطيرة بشأن تدخل دول أجنبية، ذات أبعاد أمنية»، وفق تعبيره، مشيراً إلى توصيف سولبرغ لهذه القضية.
وأضاف: «نحن، كأعضاء في لجنة الانتخابات، نستطيع وعلينا المصادقة فقط على الاختيار الحر لمواطني إسرائيل، وليس على اختيار حكام قطر أو إيران أو تركيا».
وختم هليفي بالقول إنه لن يصوّت بما يتعارض مع ضميره أو مع أمن الدولة
لجنة الانتخابات الإسرائيلية: لم نعثر على أدلة تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أنها فحصت جميع الشكاوى والاعتراضات التي قدمتها الأحزاب والقوائم الانتخابية، إلى جانب البلاغات التي وردت من الجمهور، مؤكدة عدم العثور على أي مخالفات أو مؤشرات تدل على المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير نتائجها.
وقالت اللجنة إن النتائج النهائية للانتخابات ستُقدّم اليوم إلى رئيس الدولة، وستُنشر وفقاً للإجراءات القانونية.
وأوضحت أن عملية التدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، بمشاركة نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي لجنة الانتخابات.
واستمرت عملية الفحص ستة أيام عمل، من 28 أكتوبر/تشرين الأول وحتى أمس، وشملت مراجعة الشكاوى والاعتراضات التي قُدمت خلال العملية الانتخابية.