الانتخابات للكنيست الـ26 تقترب، والأحزاب قد أطلقت بالفعل حملاتها الانتخابية، وأحزاب جديدة تم إطلاقها، وقد قُدِّمت التماسات. من بين جميع الأحداث، أجرينا في i24NEWS اليوم (الخميس) استطلاع ، وفحصنا لمن كان الإسرائيليون سيصوتون لو كانت الانتخابات تجري اليوم.

لو أُجريت الانتخابات اليوم، كانت حزب الليكود ستحصل على 30 مقعدًا، وهي قفزة بمقعدين مقارنة باستطلاع i24NEWS من الأسبوع الماضي. حزب "يشير!" بقيادة غادي أيزنكوت يبقى مستقرًا ويحافظ على 23 مقعدًا، وكذلك حزب "الديمقراطيين" الذي يحافظ على قوته بـ10 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتنو" بزعامة ليبرمان يبقى ثابتًا مع 9 مقاعد، وكذلك حزب يهدوت هتوراة الذي هو أيضًا مع 9 مقاعد. شاس تحصل على 8 مقاعد وتبقى مستقرة، وحزب "بيحد" بزعامة بينيت يقوى بمقعد واحد ويحصل على 8 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير يخسر مقعدًا واحدًا ويحصل على 7 مقاعد، حزب الجبهة- العربية للتغيير يخسر مقعدين ويحصل على 6 مقاعد، الصهيونية الدينية تحافظ على قوتها مع 5 مقاعد، وكذلك حزب "القائمة الموحدة" الذي يحصل على 5 مقاعد - وهو نفس العدد كما في الأسبوع الماضي.

الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم هي "زهوث" لفايغلين، "البيت الصهيوني" لتروفر وهنديل التي لم تتجاوز الحسم، الحزب الاقتصادي لزليخة، حزب "الوحدة" لأردان وإدلشتاين، حزب التجمع، "أزرق أبيض" و"نوعام لإسرائيل".

صورة الكتل: الائتلاف يحصل على 59 مقعداً، كتلة التغيير مع 50 مقعداً، والأحزاب العربية مع 11 مقعداً.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة ديركت بولس بإدارة تسورئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 13 أغسطس 2026، من خلال نظام رقمي مدمج مع لوحة استبيان، بين 512 عينة من البالغين (18+) الذين يشكلون عينة ممثلة للسكان. نسبة الخطأ الإحصائي للعينة هي ±4.2% باحتمالية 95%.