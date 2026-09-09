في خطوة سياسية مفصلية، أعلن حزب "لكلنا مكان" رسمياً سحب ترشيحه وعدم خوض انتخابات الكنيست، مفضلاً التركيز على الميدان ورصد الجهود لرفع نسبة التصويت في الشارع العربي.

وفي مقابلة حصرية مع قناة i24NEWS، كشفت القيادية في الحزب وحركة "نقف معاً"، رولا داوود، عن الدوافع والظروف التي أدت لاتخاذ هذا القرار عقب تعثر محادثات التحالف مع القائمة المشتركة.

مسؤولية سياسية لمنع تفتيت الأصوات

أوضحت داوود خلال المقابلة مع فرات نصار أن قرار التراجع جاء انطلاقاً من "المسؤولية الوطنية"، مشيرة إلى أن الحزب انطلق بهدفين رئيسيين: تقديم نموذج سياسي جديد يجسد الشراكة العربية-اليهودية، ودخول الكنيست بتمثيل مؤثر. وشددت على أن الحزب آثر عدم المجازفة بخوض الانتخابات منفصلاً تجنباً لإهدار الأصوات ومنعاً لتقوية معسكر اليمين.

إهدار فرص التحالف والسياسة التقليدية

وحمّلت داوود الأحزاب التقليدية والقائمة المشتركة مسؤولية إهدار ما وصفته بـ "الفرصة الذهبية" لاحتضان طاقة شبابية ميدانية، مشيرة إلى أن الاتصالات والمحادثات التي جرت لم تترجم إلى اتفاق عملي. وانتقدت استمرار تغلب نهج السياسة القديمة التي تحول دون استيعاب الحراكات الجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحزب لن يتوقف عن نضاله الميداني وسيعمل على تعزيز بنيته التنظيمية لخوض الاستحقاقات القادمة بقوة ذاتية مستقلة.

دعوة للمشاركة الفاعلة

ورغم خيبة الأمل من التعاطي مع القوائم الجديدة، وجهت داوود نداءً حاراً للجمهور العربي والشباب بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بكثافة يوم 27 أكتوبر، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاور الخلافات الحزبية والتركيز على الانتخابات باعتبارها محطة مصيرية لتحديد حجم التمثيل والتأثير.