بينيت يتهم نتنياهو بتمكين حماس عبر تحويل الأموال إلى غزة

اتهم نفتالي بينيت، رئيس قائمة "بياحد" (معا) الانتخابية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة أن يُنسي الرأي العام الإسرائيلي أنه هو من كان يُحوّل على مدى 15 عامًا حقائب مليئة بالأموال إلى حركة حماس شهريًا.

وقال:" كانت هذه السياسة برمتها سياسة إطعام وتمكين حماس، لا أعتقد أنه (نتنياهو) مواليا لحماس، بل فعل ذلك بسبب ضعفه. مسؤولية نتنياهو تجاه أحداث 7 أكتوبر لا يقتصر على الجانب الوزاري فحسب، بل يتجلى في أفعاله". وتساءل قائلا:" إذا كنت تُطعم حماس مليارات الدولارات، فلماذا تستغرب أن هذا الوحش الذي ربيته يهاجم ويذبح مواطنينا؟ لماذا استمرت حكومته في تحويل الأموال إلى قطاع غزة؟".

وأكد بينيت الذي خلف نتنياهو في المنصب، أنه على عكس الطريقة التي كانت مُتبعة في عهد نتنياهو، لم تُحوّل الأموال نقدًا إلى حكومة حماس خلال عهدته، بل استُخدمت لمساعدة الأسر المُحتاجة في غزة بشكل مباشر.

وصرح الوزير عميخاي شيكلي من كتلة "الليكود" النيابية التي يرأسها نتنياهو، بأن السبب الرئيسي لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول هو اتفاقيات أوسلو والانسحاب من قطاع غزة عام 2005. وأقرّ بأن تحويل الأموال من قطر إلى حماس كان خطأً، لكنه أشار إلى أن الاجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية بذلك بقدر لا يقل عن مسؤولية القيادة السياسية.

وتابع قائلا:" لقد ثبت ان فكرة إمكانية شراء السلام عبر المكاسب الاقتصادية هي خطأ. لم يكن ذلك تصور نتنياهو فقط بل كان تصور المؤسسة الأمنية بأكملها، بما في ذلك بينيت، الذي كان يروج للأفكار المبتذلة، إذ انه كان يحوّل 30 مليون دولار من الأموال القطرية شهرياً".