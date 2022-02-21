تركيا: توقيف 5 أجانب شمالي البلاد بشبهة الانتماء لـ"داعش"

وحدات من فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية تشوروم نفذت بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات حملة مداهمة

أوقفت السلطات التركية، اليوم الإثنين، "5 أجانب يحملون جنسيات مختلفة شمالي البلاد للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي" مشيرة إلى أن "وحدات من فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية تشوروم نفذت بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات حملة مداهمة على عدد من المنازل".

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن "تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات" من بينها الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.