الأمم المتحدة: أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تمديد الهدنة شهرين إضافيين

غروندبرغ: سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع

وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون، الخميس على تمديد الهدنة الحالية في اليمن، لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مدتها، حسبما أعلن في بيان، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال غروندبرغ الذي خاض محادثات مكثفة لحث الأطراف نحو تمديد الهدنة "أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل ايجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. وتدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية"، أي بنهاية اليوم الخميس.

وبالرغم من موافقة الحوثيين والحكومة على تمديد الهدنة، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك. فالسلطة طلبت من الحوثيين رفع حصارهم عن تعز في جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما طالب الحوثيون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.

وقال غروندبرغ في بيانه انه "لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله". وتابع "سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالاً ونساءً".

يدور النزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الامم المتحدة على أن تنتهي الخميس وتخللتها اتهامات بخرق وقف النار، لكنها نجحت بخفض مستويات العنف بشكل كبير. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.