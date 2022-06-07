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بعد ارتفاع اصابات كورونا، اسرائيل تدرس امكانية اعطاء جرعة معززة

i24news

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مركز اختبارات الكشف عن كوفيد -19 في القدس ، 22 مارس 2022
Olivier Fitoussi/Flash90مركز اختبارات الكشف عن كوفيد -19 في القدس ، 22 مارس 2022

سجلت اسرائيل ارتفاعا بعدد اصابات كورونا ما حث وزير الصحة الى عقد اجتماع واتخاذ قرارات جديدة

أجرى وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هوروفتش اليوم الثلاثاء اجتماعا مع المسؤولين في وزارته في اعقاب الاتفاع باصابات كورونا، أقر خلاله استئناف حملة التوصية، وان يتم التوصية لفئة كبار السن والأشخاص في خطر ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. وعلى ما يبدو لا يدور الحديث عن موجة جديدة أو متحور جديد.  

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التقديرات هي أن الارتفاع الجديد بالحالات يأتي نتيجة انخفاض المناعة الى جانب حقوق ان الاشخاص لم يعودوا يرتدون الكمامات كما حرصوا بالسابق، وعمليا فإن جميع قيود كورونا أزيلت، وسيعقد اجتماع الاربعاء لمناقشة الحاجة لإعطاء جرعة معززة للفئة السكانية في خطر. 

ويتضح من خلال معطيات وزارة الصحة بأن الاصابات الجديدة بلغت 3,732 اصابة جديدة شكلت 18.8% من الفحوصات التي اجريت وبلغت تقريبا 20 الف اصابة، عدد الاصابات الخطيرة حاليا 97 إصابة، من بينهم 29 حالتهم حرجة و25 يستعينون بأجهزة تنفس، اجمالي الوفيات بلغ حتى الآن 10,867 حالة وفاة. 

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