الامارات تقيم "مستشفى ميداني" في تركيا لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين والمتضررين من الزلزال

المستشفى الميداني الإماراتي يصنف كمستشفى ميداني مستوى ثالث حسب التصنيفات الدولية والذي يعد للحالات الجراحية المعقدة والحرجة مثل العمليات الجراحية الكبرى

أنشأت الامارات في منطقة "إصلاحية" في مدينة غازي عنتاب التركية، أمس الإثنين، ضمن عملية "الفارس الشهم 2" لتقديم الدعم المتكامل للمصابين والمتضررين والرعاية الطبية الكاملة وصولا إلى تقديم التأهيل النفسي من الزلزال الذي وقع مؤخرا في الجمهورية التركية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الامارات" وام".

ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام" ميدانيا اليوم الأول من عمل المستشفى المقام على مساحة 40 ألف متر مربع ويقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية من خلال عدة أقسام.وأكد العميد الركن طبيب عبدالله خادم الغيثي مدير مستشفى الإغاثة الميداني الإماراتي، أن "هناك تنسيقا دائما مع وزارة الصحة التركية - الأزمات والكوارث التركية - مع بدء استقبال المستشفى للمصابين والمتضررين من الزلزال".

وقال إن المستشفى بدأ، أمس الإثنين، في استقبال المصابين والمرضى في تخصصات متنوعة، مشيرا إلى أنه يضم العديد من الأقسام الطبية منها الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة إضافة إلى عنابر التنويم التي تتسع لنحو 50 سريرا و4 أسرة عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطرة كما يضم المستشفى 15 طبيبا من مختلف التخصصات و60 ممرضا ومساعدا فنيا.

وأضاف أن المستشفى يضم عيادات متنوعة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة ومنها عيادة الطب النفسي للتعامل مع مصابي الزلزال وتوفير الدعم اللازم لهم لتجاوز التداعيات النفسية لهذه الكارثة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الإماراتي يصنف كمستشفى ميداني مستوى ثالث حسب التصنيفات الدولية والذي يعد للحالات الجراحية المعقدة والحرجة مثل العمليات الجراحية الكبرى، كما يعتبر أول وأكبر مستشفى ميداني مستوى ثالث يساهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا.

وكان الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قد أسفر إلى حدود الساعة ( التاسعى صباحا بتوقيت القدس من اليوم الثلاثاء) أكثر من 37 ألف قتيل من بينهم أكثر من 31643 قتيل في تركيا وأكثر من 5300 قتيل في سوريا.