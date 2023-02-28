الولايات المتحدة "تتوقع" من إسرائيل تقديم المستوطنين للمحاكمة على أعمال الشغب وتعويض المتضررين

"نتوقع من الحكومة الإسرائيلية ضمان المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية للمسؤولين عن هذه الهجمات بالإضافة إلى التعويض عن فقدان المنازل والممتلكات".

صرحت إدارة بايدن يوم الإثنين أنها تتوقع أن توجه إسرائيل اتهامات جنائية ضد المستوطنين المسؤولين عن الهجوم الإجرامي في بلدة حوارة الفلسطينية وتلزمهم بدفع تعويضات للفلسطينيين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم أو دمرت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال إفادة صحفية "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية ضمان المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية للمسؤولين عن هذه الهجمات بالإضافة إلى التعويض عن فقدان المنازل والممتلكات". ووصف أعمال الشغب التي قام بها مئات المستوطنين مساء الأحد في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

كما ندد برايس بالهجوم "المروع" الذي وقع قبل ثوران المستوطنين والذي أودى بحياة شقيقين إسرائيليين أثناء مرورهما عبر حوارة، وكذلك إطلاق النار ليلة الإثنين الذي أودى بحياة مواطن أمريكي - إسرائيلي يبلغ من العمر 27 عامًا.

AP Photo/Susan Walsh, File المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يتحدث خلال إيجاز في وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.

وقال برايس إنه يجب متابعة المساءلة والعدالة بنفس القدر من الصرامة في جميع حالات العنف المتطرف وتوفير موارد متساوية لمنع مثل هذه الهجمات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وشدد برايس في المؤتمر الصحفي على تقدير واشنطن للتصريحات التي أدلى بها الرئيس يتسحاك هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي حثت الإسرائيليين على الامتناع عن التصرف انفراديا والامتثال للقوانين. كما تم توجيه السؤال لبرايس حول موقف قلة من أعضاء الائتلاف الذين رفضوا التنديد بانفلات المستوطنين في حوارة وقللوا من شأن التعهد الإسرائيلي الذي جاء في سياق قمة العقبة بالأردن الأحد المنصرم لنزع فتيل التوتر.

وقال برايس: "لا أحد من هؤلاء الأعضاء هو رئيس وزراء إسرائيل". نحن نعمل مباشرة مع رئيس الوزراء وفريقه. سنحاسب الحكومات - وهذا ينطبق على الحكومات في جميع أنحاء العالم – بناء على أفعالها".