في رسالة إلى حزب الله: رئيس الأركان والرئيس الإسرائيلي يتفقدان الحدود الشمالية

كجزء من الزيارة، قام بجولة عند العائق الذي يتم بناؤه هذه الأيام على طول الحدود، والذي بلغ عشرات الكيلومترات في الأشهر الأخيرة

قام رئيس الأركان العامة اللواء هرتسي هاليفي اليوم الأربعاء، بجولة على طول الحدود الشمالية برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين وقائد "الجليل" المقدم شاي كلافار.

وكجزء من الزيارة، قام بجولة عند العائق الذي يتم بناؤه هذه الأيام على طول الحدود، والذي بلغ عشرات الكيلومترات في الأشهر الأخيرة. وعرض القادة على رئيس الأركان مفهوم الدفاع في المنطقة وتعزيز الأمن لسكان الشمال.

كما جرى تقييم للوضع استعرض خلاله القادة الأحداث الأخيرة وعرضوا مجموعة من الإجراءات التي استخدمتها الفرقة لتعطيل وإحباط انتهاكات السيادة في منطقة الحدود.

وبالتزامن مع زيارة رئيس الأركان، أجرى اليوم الأربعاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ جولة على حدود إسرائيل مع لبنان ومن جملة ما قال خلال تلك الزيارة "أقوم بجولة اليوم في الجزء الشمالي من إسرائيل، على الحدود مع لبنان. منطقة رائعة، منطقة جميلة، يسكنها أناس طيبون لا يفعلون سوى بناء بلدنا".

كما بعث الرئيس بتضامنه مع الشعب اللبناني الذي يعيش في حالة خراب، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنهم "بالتأكيد لا يستحقون تدخل حزب الله الذي يقوض استقرارهم ورفاهيتهم".

وشدد الرئيس: "الأهم من ذلك، أريد أن أقول لأعدائنا - وخاصة حزب الله على الجانب الآخر من الحدود - لا تخطئوا. جيش الدفاع الإسرائيلي قوي، وهو موحد. وهو قادر وسيحمي سيادتنا ويدافع عن أمن ورفاهية شعب إسرائيل. هذه هي أولويتنا القصوى".